ملياردير أمريكي يصعد حملته داخل ماكدونالدز بسبب إساءة معاملة الخنازير

قبل 32 دقيقة

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صعد الملياردير كارل إيكان معركته مع سلسلة مطاعم ماكدونالدز حول سلامة الخنازير المستخدمة في هذه السلسلة الشهيرة.

ويرغب إيكان، الذي يتمتع بسمعة في تغيير الشركات ما جعله أسطورة في حي وول ستريت المالي الشهير، في وضع شخصين في مجلس إدارة ماكدونالدز.

ويمتلك إيكان 200 سهم فقط في ماكدونالدز، ولكن ورد أنه مدفوع في هذا الموقف من قبل ابنته الناشطة في مجال الرفق بالحيوان، ما يمنحه دفعة للعمل على التغيير.

وتقول مطاعم ماكدونالدز إنها قادت الطريق في تحسين معايير رعاية الحيوانات. وتتمحور المعركة حول مزاعم حول وضع إناث الخنازير الحوامل في صناديق صغيرة، وهي ممارسة وصفها إيكان بـ"البغيضة".

ويقول إيكان إن ماكدونالدز فشلت في الوفاء بالوعد الذي قطعته قبل عقد من الزمان بالتوقف عن شراء لحم الخنزير من الموردين الذين يستخدمون صناديق الحمل - وهي حاويات خاصة يتم فيها الاحتفاظ بالخنازير الحامل طوال حياتها حتى لا تتمكن من الحركة.

وطالب إيكان كل موردي لحم الخنزير إلى ماكدونالدز، في الولايات المتحدة، بالتحول إلى لحم خنزير مستخرج من إناث لم توضع في هذه الصناديق، وفقا لجدول زمني قام بوضعه.

وقالت الشركة في بيان، إن بعض التقدم قد تم إحرازه بالفعل فيما يتعلق بموردي لحم الخنزير. وتعهدت بتوفير 85-90٪ من لحم الخنزير في الولايات المتحدة من الخنازير غير الموجودة في صناديق الحمل بحلول نهاية العام والتحول بالكامل إلى لحم الخنزير " الخالي من الصناديق " بحلول نهاية عام 2024.

وقال بيان صادر عن عملاق الوجبات السريعة إن الملياردير الأمريكي اقترح أن تترشح ليزلي صامويلريتش ومايسي غانزلر للانتخابات في الاجتماع السنوي لعام 2022.

المستثمرون الناشطون مثل إيكان، الذي قيل إنه نموذج لغوردون غيكو في فيلم وول ستريت عام 1987، يركزون عادة على الشركات التي يعتقدون أنها بحاجة إلى إعادة الهيكلة.

لكنه قال لصحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الشهر، إن تحركه لعمل شيء ما في ماكدونالدز نابع من ابنته، وهي محبة للحيوانات وعملت في جمعية مهتمة بالرفق بالحيوان.

وقالت ماكدونالدز، في بيان ، "إنها ستواصل العمل على تحسين المعايير في هذا المجال، لكن بعض طلبات رجل الأعمال إيكان كانت غير معقولة".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يقول الملياردير إيكان إن تحركه لعمل شيء ما في ماكدونالدز نابع من ابنته المدافعة عن حقوق الحيوان

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كما أشارت سلسلة المطاعم إلى أن إيكان كان يمتلك أغلب الأسهم في شركة "فيسكاس" وهي شركة تعمل في تصنيع وتوريد مواد التعبئة والتغليف لصناعة لحوم الخنازير والدواجن.

وأضافت أنه "لم يطلب علنا" من فيسكاس تقديم تعهدات مماثلة، ولم يرد إيكان على الفور على طلب بي بي سي للتعليق.

ووفقال لمجلة فوربس، يبلغ صافي ثروة إيكان 16.8 مليار دولار، بصفته مالك ومؤسس إيكان إنتربرايزيز.

وقد أمضى في السابق عدة أشهر في تقديم المشوره للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الإصلاح التنظيمي، قبل أن يتنحى وسط جدل.

ويقول ماك تين، الأستاذ في كلية الأعمال في سنغافورة، لبي بي سي: " إن ملف السيد إيكان يعني أن ماكدونالدز يشعر بالحاجة إلى الاستجابة على الرغم من أن حصته صغيرة للغاية".

وتابع تين: "يبدو أن ماكدونالدز كانت بطيئة نوعًا ما في الوفاء بهذا الالتزام المحدد الذي تم التعهد به قبل 10 سنوات. فقط الآن تقوم بتسريع الوفاء عندما يسلط النشطاء الضوء عليه علنًا".

قالت ماكدونالدز إنها حصلت على ما يقرب من واحد في المئة فقط من إنتاج لحم الخنزير في الولايات المتحدة، وإنها لا تمتلك أي إناث خنازير حوامل أو تنتج أو تعبئ لحم الخنزير في البلاد.