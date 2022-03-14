الحرب في أوكرانيا: رئيس الجزائر عبد المجيد تبون يحظر تصدير السلع الغذائية الأساسية

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ولم يذكر أي سبب للحظر لكنه يأتي وسط مخاوف من ارتفاع حاد في الأسعار العالمية للأغذية الأساسية مثل القمح بسبب الصراع في أوكرانيا التي تعد من أكبر المصدرين في العالم.

كما أعلنت وزارة التموين المصرية الأحد أن البلاد ستستلم إجمالي 189 ألف طن من القمح المتعاقد عليه سابقًا في الأيام المقبلة بعد شحنه من روسيا ورومانيا وأوكرانيا.وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين ، في بيان ، إن مصر تلقت 63 ألف طن من القمح الفرنسي في 8 مارس ، وكمية مماثلة من القمح الروماني في 5 مارس.وأوضح مسؤولون مصريون أنهم يعملون لتأمين شحنات محجوزة من القمح من البحر الأسود وشرائها من مصادر أخرى وسط حالة عدم اليقين بشأن شحنات البحر الأسود.