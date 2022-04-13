سجن خبير أمريكي "تآمر لمساعدة" كوريا الشمالية على تجاوز العقوبات

قبل 13 دقيقة

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حُكم على باحث أمريكي، عمل في السابق في مؤسسة للعملات الرقمية، بالسجن لأكثر من خمس سنوات لإدانته بالتآمر لمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات الأمريكية، باستخدام العملات الرقمية.

وكان فيرجيل غريفيث قد أقر في وقت سابق بأنه مذنب بالتآمر لخرق قوانين الولايات المتحدة.

وعمل غريفيث سابقًا في مؤسسة إثيريوم فاونديشن، وهي منظمة غير ربحية تختص في تكنولوجيا العملات الرقمية.

وحُكم على غريفيث بالحد الأدنى من مدة السجن التي طلبها الادعاء.

كما تم تغريمه 100،000 دولار. وكان غريفيث، البالغ من العمر 39 عامًا، يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا وغرامة قدرها مليون دولار.

وقال محاميه في بيان إنه بينما كان الحكم مخيبا، فإن القاضي "أقر بالتزام فيرجيل بالمضي قدما في حياته بشكل مثمر، وأنه شخص موهوب لديه الكثير ليساهم به".

وقال المدعي الأمريكي، داميان ويليامز، في بيان إن "العدالة تحققت".

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وفي سبتمبر/ أيلول، أقر غريفيث بأنه مذنب بالتآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة بالولايات المتحدة من خلال السفر إلى عاصمة كوريا الشمالية، بيونغيانغ، لإلقاء محاضرة عن تقنية خاصة بالعملات الرقمية.

وقال الادعاء إن غريفيث، الحاصل على الدكتوراة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، سافر إلى كوريا الشمالية عبر الصين في أبريل/نيسان 2019 للتحدث في مؤتمر في بيونغيانغ عن العملات الرقمية، على الرغم من رفض وزارة الخارجية الأمريكية التصريح له بالذهاب.

وقال ممثلو الادعاء إن غريفيث علم أن المعلومات التي ستقدم في المؤتمر يمكن أن تستخدمها كوريا الشمالية للتهرب من العقوبات التي فرضتها واشنطن على بيونغيانغ بسبب تطويرها أسلحة نووية.

ووفقا للادعاء، فإن غريفيث قال في محاضرته إن "أهم ميزة في تقنية بيانات سلاسل الكتلة الخاصة بالعملات الرقمية هي أنها مفتوحة. ولا يمكن استبعاد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بغض النظر عما تقوله الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة".

وفي سبتمبر/أيلول، قالت وزارة العدل الأمريكية إن غريفيث "عرّض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر" من خلال تقويض العقوبات.