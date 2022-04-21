الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 96 في كوخ بقصر ساندرينغهام

شون كوغلان

مراسل الشؤون الملكية- بي بي سي نيوز

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Royal Windsor Horse Show

تحتفل الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها السادس والتسعين، الخميس، في قصر ساندرينغهام.

وسافرت أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحُكم بطائرة مروحية إلى القصر الموجود في مقاطعة نورفولك، حيث سيلحق بها أعضاء العائلة والأصدقاء.

ويُتوقع أن تبقى في كوخ ضمن ملحقات القصر، وهو المكان الذي كان يحبه زوجها الراحل الأمير فيليب.

وبمناسبة عيد ميلادها، نٌشرت صورة للملكة مع اثنين من المِهار من نوع FELL تعكس ولعها الدائم بالخيول. واُلتقطت الصور في قلعة ويندسور، حيث تقضي الملكة معظم أوقاتها،

وسيشارك المٌهران في عرض الخيول الملكية المقبل في قلعة ويندسور.

أمنيات عيد الميلاد

قال الأمير هاري، خلال لقاء مع محطة تلفزيونية أمريكية، إن الملكة قد تقلل من أهمية الاحتفال بهذا الحدث، مضيفا "بعد سن معين تشعر بملل من أعياد الميلاد".

ولكن الملكة ستقضي بعد الوقت في وود فارم WOOD FARM وهو كوخ وصفته عاملة النظافة تيريزا طومسون بأنه "مكان صغير ورومانسي"، ومكان ارتبط بقوة بالأمير فيليب، الذي رحل منذ ما يزيد على عام.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وُلدت الملكة إليزابيث في شارع برتون في لندن والذي أُزيل في الثلاثينيات من القرن الماضي

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وفي وقت سابق من العام الجاري، كانت الملكة في قصر ساندرينغهام لإحياء ذكرى اعتلائها العرش في عام 1952.

وولدت الملكة إليزابيث عام 1926، بعيدا عن الأجواء الملكية، في منزل في لندن بشارع بروتون، حيث عاشت مع والديها في البداية، واللذين أصبحا فيما بعد الملك جورج الخامس والملكة اليزابيث.

وأُرسلت التهاني للملكة بمناسبة عيد ميلادها من رئيس الوزراء، بوريس جونسون، وزعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، وستُطلق الأعيرة النارية للاحتفال بالمناسبة.

وعانت الملكة من مشاكل في الحركة، في الأشهر الأخيرة، ما منعها من حضور عدد من الفعاليات، ومنها قداس عيد الفصح.

والظهور الوحيد أمام العامة هذا العام، خارج منزلها أو عبر فيديو، كان خلال قداس عيد الشكر للأمير فيليب في وستمينستر.

ويُصادف عيد ميلاد الملكة السادس والتسعين حدثاً آخر غير مسبوق لملكة بريطانية، كونه العام الذي أصبحت فيه أول ملكة تحتفل باليوبيل البلاتيني على العرش لمدة 70 عاما.

وكانت الملكة فيكتوريا وجورج الثالث، اللذان عاشا حتى سن الحادية والثمانين، الملكين الوحيدين للذين عاشا حتى الثمانينيات من العمر.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، فإن الملكة هي واحدة من حوالي 124 ألف شخص في الفئة العمرية 95 إلى 99 في المملكة المتحدة، مع ما يقرب من ثلاثة أرباع هؤلاء من النساء.

صدر الصورة، Mattel

وعلى الرغم من أن 21 أبريل هو اليوم الذي ولدت فيه الملكة، إلا أنه ليس عيد ميلادها الوحيد. إذ تُقيم الملكة أيضا احتفالا رسميا بعيد ميلادها في يوم السبت الثاني من شهر يونيو.

يتم الاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي كل عام من خلال عرض عسكري كبير يعرف باسم Trooping the Color. وهذا العام، سيقام العرض يوم الخميس 2 يونيو بالتزامن مع اليوبيل البلاتيني للملكة.