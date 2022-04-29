أدنوك الإماراتية تستحوذ على 25 في المئة من شركة بورياليس إيه جي النمساوية للصناعات الكيمياوية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك

أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" الجمعة عن توقيعها "صفقة استراتيجية" مع شركة "مبادلة" للاستثمار الإماراتية، تستحوذ بموجبها على حصة "مبادلة" في شركة صناعة البتروكيمياويات النمساوية "بورياليس إيه جي" والبالغة 25 في المئة.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.

وقال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك: "يسرنا إعلان استحواذ شركة بترول أبوظبي على حصة 25 في المئة في بورياليس، شركة البتروكيماويات الرائدة عالميًا، التي نرتبط معها بعلاقات شراكة وتعاون وثيقة تمتد لعقدين من خلال شركة بروج للبولي أوليفينات في أبوظبي".

وأضاف الجابر: "ستصبح أدنوك أحد المساهمين في شركة بورياليس، إلى جانب شركة "أو أم في"، حيث سيمنح هذا الاستثمار زخماً إضافياً لبرنامج النمو لدينا على الصعيدين المحلي والدولي في مجال البتروكيماويات والصناعة ويسرّع من تحولنا إلى لاعب عالمي ومتكامل في مجال الطاقة."

وبهذه الاتفاقية، ستكون «بورياليس» شركة مملوكة بنسبة 25 في المئة من قبل أدنوك وبنسبة 75 في المئة من قبل "أو أم في"، وهي شركة النفط والغاز والبتروكيماويات المتكاملة متعددة الجنسيات المدرجة في بورصة فيينا.

وتأتي هذه الصفقة في إطار الجهود التي تبذلها شركة أدنوك لفتح أسواق جديدة في أوروبا، خاصة في مجال التكرير والبتروكيماويات مع مساعي أوروبا لتنويع الإمدادات بعيدًا عن الوقود الروسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

مزود عالمي

و"بورياليس" مزود عالمي لحلول البولي أوليفينات المتطورة والدائرية، وهي شركة رائدة في السوق الأوروبية في مجال تصنيع الكيماويات الأساسية والأسمدة وإعادة التدوير الميكانيكي للبلاستيك.

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وتسعى "أدنوك" للاستفادة من فرص النمو في قطاع الكيميائيات والبتروكيميائيات، بالاعتماد على مرافق التكرير والبتروكيميائيات عالمية المستوى التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، والتي تشمل مشروع التوسعة الرابعة "بروج 4" الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، ومنطقة الكيماويات الصناعية ضمن منظومة "تعزيز".

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة: "لقد عملنا مع أو إم في و أدنوك بشراكة في شركة بورياليس امتدت عقدين، ساهمت في تطويرها لتصبح شركة رائدة عالمياً."

وأضاف: "لقد ظلت بورياليس طوال هذه المدة مصدر فخر لنا بما حققته من نمو وإنجازات في مجال الابتكار، ونجاحها المتواصل في مجال الاستدامة. ونرى الآن الفرصة مناسبة لكي تتولى "أو إم في" و"أدنوك" قيادة الشركة في المرحلة المقبلة، لدفعها إلى المزيد من النمو والتقدم عبر الاستفادة من خبرات مجموعة الشركات التابعة لمحفظة "أدنوك".