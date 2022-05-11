إيلون ماسك: هل ينجح أغنى رجل في العالم بإلغاء الحظر المفروض على ترامب في تويتر؟

جينيفر مييرهانس

مراسلة اقتصادية - بي بي سي

قبل 51 دقيقة

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قال إيلون ماسك إنه سيلغي الحظر المفروض على حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر تويتر، إذا تمت له صفقة شراء المنصة.

ووافق أغنى رجل في العالم على صفقة شراء لمنصة تويتر بقيمة 44 مليار دولار الشهر الماضي. لكن الصفقة بحسب ماسك لم تُنجز بعد، وقد يستغرق إتمامها شهرين أو ثلاثة أشهر على أحسن تقدير.

وفي منتدى تنظّمه صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية حول مستقبل السيارات، قال صاحب شركة تسلا إن قرار القائمين على تويتر حظْر حساب الرئيس الأمريكي السابق كان "من الناحية الأخلاقية خاطئاً وشديد الغباء".

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت منصة تويتر حظراً دائماً لحساب ترامب، بذريعة استخدامه للتحريض على العنف، وذلك في أعقاب حادث اقتحام مقرّ الكونغرس.

لكن إيلون ماسك يقول: "سألغي الحظر الدائم لكنني لم أمتلك تويتر بعد، ومن ثم فهو أمر ليس قطعيّ الحدوث".

وبحسب مالك تسلا، فإن الحظر لم يُخرس ترامب، وإنما جعله يتجه إلى موقع تروث سوشيال الذي يمتلكه ومن هناك جعل صوته يعلو بين أصوات اليمين المتطرف.

ولفت ماسك إلى أن ترامب كان قد قال من قبل إنه لن يعود إلى التغريد عبر تويتر حتى لو أُعيد حسابه إلى العمل.

انتصار

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يروي إيلون ماسك أنه كان قد تحدث إلى جاك دورسي الشريك المؤسس لتويتر حول إغلاق حسابات على منصّات السوشيال ميديا بسبب تغريدات ذات مضمون عدائي.

ويضيف ماسك: "رأى كلانا أن الحظر الدائم ينبغي أن يكون حدثاً نادراً جداً، وأن يقتصر على الحسابات الوهمية".

ويرى ماسك أنه إذا دوّن شخص ما تغريدة "غير قانونية أو تحمل مضموناً تخريبياً" فإنه ينبغي في تلك الحال عمل تعليق مؤقت للحساب، أو عمل إخفاء للمنشور.

ويرى إيلون ماسك أن منصة تويتر في حاجة إلى بناء مزيد من الثقة عبر مشاركة خوارزمياتها وسؤال الناس عن مقترحات لتطويرها. كما يرى أن تويتر منحازة بقوة إلى اليسار بحُكم بدايتها في مجتمع سان فرانسيسكو التقني، وأن هناك حاجة إلى أن تصبح الشركة "أكثر شمولاً".

وبحسب ماسك فإن "الانتصار يتمثل في حصول اليمين المتطرف على 10 في المئة واليسار المتطرف على عشرة في المئة بالتساوي حتى لو أغضب ذلك كلا الطرفين".

لكن كاثرين فليك الباحثة بجامعة دي مونتفورت، ترى أن ما ذهب إليه إيلون ماسك بخصوص آثار قرار حظر ترامب من تويتر هو عار تماماً من الصحة.

وتقول كاثرين لبي بي سي: "لدينا دليل قوي جداً على ذلك. وقد أسهم حظْر ترامب من تويتر في تخفيف حدة الاستقطاب؛ لقد أزال قرار الحظر منصة كان يستخدمها ترامب لتأجيج العداوة وبثّ الفُرقة بين الناس على المنصة".

وتضيف كاثرين قائلة إن "كثيرين" يخشون من استيلاء إيلون ماسك على مقاليد الأمور في هذه المنصة الاجتماعية. وخلال الأسبوع الماضي، حذّر ناشطون عبر وسائل التواصل من تحوّل تويتر في ظل إدارة ماسك إلى "بِركة للمعلومات المضللة".

وكان ماسك قد أطلق وعوداً بتقليل الرقابة على المنصة، مما أثار تساؤلات حول ما سيعنيه نهجه لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي الولايات المتحدة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن إدارة الرئيس جو بايدن ترغب أن توفّر منصات التواصل عبر الإنترنت حماية لحرية التعبير لكن مع ضمان عدم تحوّل هذه المنصات إلى منتديات لتداول معلومات مضللة.

وعن السماح لترامب بالعودة إلى تويتر من عدمه، قالت متحدثة البيت الأبيض، إن هذا قرار يعود إلى القائمين على الشركة الخاصة.