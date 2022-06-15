الغاز الطبيعي: الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقا مع مصر وإسرائيل لتأمين إمدادات الطاقة

قبل 28 دقيقة

التعليق على الصورة، تنتج مصر الغاز الطبيعي لكن صادراتها منه محدودة بسبب الطلب المحلي المتزايد

وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لزيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي بعد تسييله في مصر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقب توقيع المذكرة في القاهرة على هامش الاجتماع السابع لمنتدى غاز المتوسط، إنها فرصة لتأمين الطاقة والتعاون الإقليمي وتدعيم السلام والتحول للطاقة النظيفة.

وأضافت أن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا أجبرت المفوضية على تنويع مصادر الطاقة، مشيرةً إلى أن المفوضية تدعم مصر لتكون مركزًا إقليميًا لنقل الطاقة وستساعد مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم الأربعاء مع إسرائيل في هذا الشأن.

ومن جانبها، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، أثناء توقيع مذكرة التفاهم في القاهرة، "إن هذا الاتفاق الأولي يدلل على أن مصر وإسرائيل تلعبان دورا محوريا لتأمين احتياجات الطاقة للشركاء الأوروبيين".

وأضافت: "اليوم مصر وإسرائيل تتعهدان بإمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي ومساعدته في التغلب على أزمة الطاقة".

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن هذه الاتفاقية الإطارية هي الأولى التي تسمح بتصدير الغاز الإسرائيلي بكميات كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، يشجع الاتحاد الأوروبي شركاته على المشاركة في مناقصات التنقيب عن الغاز في مصر وإسرائيل.

ويُنقل الغاز الإسرائيلي عبر خط أنابيب إلى محطات تسييل على ساحل البحر المتوسط في مصر، حيث يُعاد تصديره إلى دول أخرى كغاز طبيعي مسال.

كما تنتج مصر غاز طبيعي، لكن صادراتها منه محدودة بسبب الطلب المحلي المتزايد عليه.

وتوقع مسؤولون زيادة شحنات الغاز من مصر إلى الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق، لكنهم يرجحون أن الأمر قد يستغرق سنتين على الأقل حتى ينعكس أثر هذه الزيادة بشكل واضح على الصادرات المصرية.

ويُعد هذا الاتفاق اعترافا بالدور الرئيسي الذي يلعبه الغاز الطبيعي في سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2030.

صدر الصورة، Photonews via Getty Images التعليق على الصورة، دعت فون دير لاين إلى فتح موانئ تصدير الحبوب في أوكرانيا للتغلب على أزمة الغذاء العالمية

وأثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على إمدادات الطاقة في العالم وارتفاع أسعارها، وتحاول دول الغرب من خلال شركائها تعويض احتياجاتها من الطاقة.

وتعتمد أوروبا على الغاز الروسي في توفير ما يزيد على 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز، وهو ما تعيد المفوضية الأوروبية النظر فيه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في محاولة للتقليل من الاعتماد على منتجات الطاقة الروسية.

أزمة الغذاء العالمية

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى بذل جهود حثيثة لإخراج 20 مليون طن من الحبوب المحجوزة في أوكرانيا عبر البحر الأسود، لتساعد في حل أزمة الغذاء العالمية.

وأضافت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة عقب توقيع الاتفاق، أن المفوضية الأوروبية ستوفر 100 مليون يورو لمصر لمساعدتها على تخطي أزمة الغذاء، وستخصص 3 مليار يورو لبرامج الزراعة والأغذية في المنطقة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توافقه مع فون دير لاين خلال المباحثات التي جمعتهما في قصر الاتحادية بالقاهرة على تنسيق العمل من أجل تخفيف آثار الأزمة الغذائية العالمية.