تويوتا: الشركة اليابانية تسحب سياراتها الكهربائية إثر مخاوف من خلل في الإطارات

انابيل ليانغ

مراسلة التجارة والأعمال

قبل ساعة واحدة

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قررت شركة تويوتا العملاقة لصناعة السيارات سحب 2700 سيارة كهربائية، من أول إنتاج ضخم لسيارات كهربائية فقط للشركة، بسبب مخاوف من انفصال الإطارات.

وقال متحدث باسم الشركة لبي بي سي إن المسامير المثبتة على الإطارات في سيارة تويوتا من طراز Bz4x: "قد تتفكك إلى الدرجة التي تجعل الإطار ينفصل عن السيارة" بعد "قطع مسافة قصيرة".

ويأتي سحب السيارة بعد أقل من شهرين من عرضها للبيع في اليابان.

وللسبب نفسه، قالت شركة سوبارو لصناعة السيارات إنها ستسحب 2600 سيارة طورتها مع تويوتا.

وقالت شركة تويوتا، الجمعة، في بيان إنها أصدرت قرارا بسحب السيارات بسبب مخاوف تتعلق بالأمان لـ2700 سيارة من نوع bZ4X ذات الدفع الرباعي من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان.

وقال متحدث للشركة: "إذا انفصل إطار من السيارة خلال القيادة، فإن هذا قد ينتج عنه فقدان التحكم في السيارة ما يزيد من خطورة وقوع حادث. يجب ألا يقود أي شخص هذه السيارات إلى أن يتم علاج المشكلة".

وعلمت بي بي سي أن بعض سيارات bZ4X لم تُسحب. مع هذا، رفض متحدث باسم تويوتا الرد على سؤال بشأن عدد السيارات الكهربائية من هذا النوع التي أُنتجت.

وقالت تويوتا إنها أخطرت هيئات السلامة اليابانية بشأن العيب، الخميس، وأن سبب المشكلة "لا يزال تحت البحث".

صدر الصورة، Toyota التعليق على الصورة، أخطرت شركة تويوتا الهيئات اليابانية المختصة بمشكلة الإطارات في سيارتها الكهربائية

وقالت شركة سوبارو إنها استدعت 2600 وحدة من سولتيرا، أول سيارة كهربائية بالكامل تم تطويرها بالاشتراك مع شركة تويوتا، بسبب مخاوف بشأن مسامير بالسيارة غير مثبتة جيدا. ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق من بي بي سي.

ويُنظر إلى تويوتا على أنها حديثة العهد نسبيًا في سوق السيارات الكهربائية، مقارنةً بمصنّعين منافسين مثل تسلا، التي أطلقت أول سيارة كهربائية لها منذ 14 عامًا.

وأُطلقت bZ4X في اليابان الشهر الماضي. وقالت شركة تويوتا في وقت سابق من هذا العام، إن السيارة كانت متاحة فقط للإيجار "لإزالة مخاوف العملاء بشأن أداء المتبقي من شحن البطارية، والصيانة والقيمة المتبقية".

وقالت الشركة هذا الأسبوع إنها ستخفض عدد المركبات التي تخطط لإنتاجها الشهر المقبل بنحو 50 ألف سيارة بسبب نقص رقائق الكمبيوتر وتعطل الإمدادات بسبب الوباء.