تويتر تُقاضي إيلون ماسك لإتمام صفقة الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي

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أعلنت شركة تويتر أنها رفعت دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك، وذلك في محاولة لفرض إتمام صفقة استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي العملاقة.

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلن ماسك، رئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، أنه تراجع عن عرضه لأنه لم يحصل على معلومات بشأن عدد الحسابات المزيفة على المنصة.

وبحسب الدعوى، المرفوعة في ولاية ديلاوير الأمريكية، فإن ماسك يعتقد على ما يبدو أنه يتمتع بحرية "تغيير رأيه، وتعطيل عمليات تويتر، وتدمير قيمة المساهمين، ثم الرحيل".

وطلبت تويتر من المحكمة إلزام ماسك، الذي يُعد أغنى شخص في العالم، بإتمام الصفقة بالسعر المتفق عليه.