متى يجب أن تتوقف عن العمل بسبب الحر؟

جينيفر مييرهانس

مراسلة اقتصادية - بي بي سي

قبل 46 دقيقة

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يعاني جزء كبير من بريطانيا، وبعض دول العالم، بالفعل من موجة طقس حار، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع.

ومدد مكتب الأرصاد الجوية تحذيره بشأن الطقس الحار في إنجلترا وويلز حتى يوم الثلاثاء، ما يعني وجود خطر الإصابة بمرض خطير أو الوفاة.

ما هي حقوق العمال عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير؟

هل توجد درجة حرارة قصوى لأماكن العمل؟

لا يوجد قانون في بريطانيا ينص على أنه مع درجة حرارة معينة - شديدة الحرارة أو البرودة - يجب حينها أن يتوقف الموظفون عن العمل.

ولكن يجب أن تكون أماكن العمل بشكل مثالي على الأقل عند 16 درجة مئوية - أو 13 درجة مئوية إذا كانت الوظيفة في الغالب بدنية - وفقًا لإدارة الصحة والسلامة في بريطانيا (HSE).

تنص إرشادات الإدارة على أن درجة حرارة مكان العمل يجب أن تكون "معقولة" مع "هواء نظيف ونقي".

ودعم عدد من أعضاء البرلمان مؤخرًا حملة، من أجل حد أقصى قانوني قدره 30 درجة مئوية في معظم أماكن العمل - أو 27 درجة مئوية لأولئك الذين يقومون بعمل شاق - لكن الحكومة لا يتعين عليها الرد.

ما هي حقوقي؟

إذا كان صاحب العمل، يسمح لموظفيه، بتجنب الذهاب إلى العمل لأن الجو حار جدًا، فإن ذلك "أمر يخصهم" وفقًا لـ مارك سكوغينز ، المحامي بإحدى شركات الاستشارات القانونية.

وأضاف أن "إدارة الصحة والسلامة لن تصدر أي توجيهات بشأن ذلك، ولا ينبغي لهم".

لكن قانون الصحة والسلامة في العمل يقضي بأن الرؤساء مسؤولون بشكل عام عن رعاية الموظفين.

تقول نقابة "يونايت يونيون"، ثاني أكبر نقابة عمالية في بريطانيا، إن أرباب العمل عليهم "واجب قانوني وأخلاقي لضمان عدم الإضرار بصحة العمال أثناء الطقس الحار الحالي".

وتشجع إدارة الصحة والسلامة الموظفين على التحدث إلى رؤسائهم إذا كان مكان العمل غير مريح.

ما الذي يمكن أن يفعله أصحاب العمل لتهدئة الأمور؟

تقول إدارة الصحة والسلامة، في بريطانيا، إن أرباب العمل يجب أن يتركوا الموظفين يعملون بمرونة حيثما أمكن - مثل تبديل ساعاتهم لتقليل العمل في أكثر الأوقات حرارة في اليوم.

ويمكن أن يساعد في ذلك أيضا أيضًا التساهل في قواعد اللباس الرسمي، ونقل محطات العمل بعيدًا عن الأماكن الساخنة أو بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

حيثما أمكن، يجب فتح النوافذ وإغلاق المشعات وتوفير المراوح أو أجهزة تكييف الهواء.

يقول مؤتمر نقابات العمال في بريطانيا إن الشركات يجب أن تسمح لموظفي المكاتب بالعمل من المنزل، أو تعديل ساعاتهم لتجنب السفر في ساعة الذروة.

ماذا عن الأشخاص الذين يعملون في الأماكن المفتوحة؟

تقول منظمة يونايت إن العمال اليدويين معرضون للخطر بشكل خاص: "يجب على أصحاب العمل التفكير في إعادة جدولة ساعات العمل إلى أوقات أكثر برودة من اليوم، وتوفير مناطق تبريد مثل الظل أو غرف الاستراحة المكيفة".

"إذا أظهر العمال أي علامات على الإنهاك الحراري، يجب على صاحب العمل أن يضمن على الفور توقفهم عن العمل وأن يُسمح لهم بالتعافي، دون مساس بالأجور".

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لكن رئيس مجلس صناعة البناء، جاستين سوليفان، يقول إن ساعات عمل مواقع البناء غالبًا ما تكون محددة بقوانين التخطيط المصممة لتقليل تأثيرها على المجتمعات المحيطة. لذا فإن البدء مبكرًا أو الانتهاء متأخرًا ليس دائمًا خيارًا متاحا.

ومع ذلك، فهو يوافق على أنه ينبغي أن يحصل جميع العمال على الماء والملابس الواقية والظل.

ولا يمكن استخدام بعض المواد مثل الطلاء والخرسانة في الأيام شديدة الحرارة حيث تتسبب الحرارة في تعطل المواد. ويقول إن جميع مديري المواقع لديهم مقاييس لدرجة الحرارة، ويحولون العمال إلى وظائف مختلفة حيثما أمكن ذلك.

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رجال الإنقاذ مهمون بشكل خاص في الطقس الحار، عندما يميل المزيد من الناس إلى السباحة، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى الاعتناء بأنفسهم.

يجب أن يحصل جميع رجال الإنقاذ على ماء بارد، وقبعة عريضة الحواف وقميص بأكمام طويلة، ونظارات شمسية مستقطبة، وواق من الشمس، وإمكانية الوصول إلى الظل، وفقًا لـ جو تالبوت من الجمعية الملكية لإنقاذ الحياة في بريطانيا.

يجب أن يكون لديهم أيضًا فترات راحة منتظمة.

هل ستغلق المدارس بسبب الحر؟

قالت وزارة التعليم لبي بي سي إنها "لا تتوقع ولا تنصح المدارس بالإغلاق" خلال موجة الحر هذا الصيف، وإن "قادة المدارس الخاصة مسؤولون عن إدارة ظروفهم المحلية".

توصي إرشادات الوزارة بأن تعزز المدارس التهوية حيثما أمكن ذلك، وتحافظ على ترطيب الأطفال بالماء، وتجنب النشاط البدني القوي. يُنصح التلاميذ أيضًا بارتداء قبعة واستخدام كريم الشمس.

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يقول اتحاد المعلمين في بريطانيا إن درجات الحرارة المرتفعة تجعل التدريس والتعلم أكثر صعوبة.

"أظهرت العديد من الدراسات أن الحرارة المفرطة في الفصول الدراسية تؤثر على تعلم التلاميذ، وترتبط زيادة درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية بانخفاض معدل التعلم بنسبة 2 في المئة".

ويقول الاتحاد إنه يجب على المدارس تجنب استخدام الفصول الدراسية المعرضة بشكل خاص لدرجات الحرارة المرتفعة، خلال ساعات اليوم الأكثر حرارة للمساعدة في حماية الموظفين والتلاميذ.

وقالت بعض المدارس إنها ستغلق مبكرًا وتؤجل الأحداث مثل أيام الرياضة.

كيف يمكنني الحفاظ على برودتي في العمل؟

هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكن للأفراد القيام بها لجعل الحرارة أكثر احتمالًا.

تنصح الدكتورة آنا مافروجياني، التي تبحث في البناء المستدام والتصميم الحضري في كلية لندن الجماعية، بفتح النوافذ لتحسين تدفق الهواء مع العمل بعيدًا عنها لتجنب الحرارة المباشرة.

كما توصي بإيقاف تشغيل المعدات الكهربائية غير المستخدمة، مثل آلات التصوير.

الملابس ذات الألوان الفاتحة أبرد من الملابس الداكنة لأنها تمتص حرارة أقل. اختر الملابس الفضفاضة المصنوعة من مواد طبيعية مثل القطن والكتان، والتي تكون ذات تهوية أفضل.