نستله: شركة الأغذية السويسرية ترفع أسعار شوكولا كيت كات مرة أخرى

بيكي مورتون

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images

رفعت شركة نستله المصنعة لشوكولاكيت كات أسعارها مرة أخرى بسبب الزيادات "غير المسبوقة" في التكاليف.

وقالت شركة الأغذية السويسرية العملاقة إنها رفعت الأسعار بنسبة 6.5 في المئة في النصف الأول من هذا العام.

كما أعلنت شركة ماكدونالدز وشركة كوكاكولا عن زيادات في أسعار منتجاتهما هذا الأسبوع.

وتواجه الشركات تكاليف متزايدة لموارد مثل الوقود، والأجور، ومكونات منتجاتها، كما أن الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين في بريطانيا ترتفع بأسرع معدل لها من 40 عاماً.

وكانت شركة نستله، التي تصنع أيضاً تشيريوس وسمارتيز، قد رفعت بالفعل الأسعار بنسبة 3.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك شنايدر، إن الزيادات في الأسعار نفذت "بطريقة مسؤولة".

وأضاف: "قلصنا تأثير ضغوط التضخم غير المسبوقة، وقيود سلسلة التوريد على النفقات من خلال التحكم المنضبط في التكاليف وكفاءات التشغيل".

وكانت الزيادات التي طرأت على الأسعار هي الأعلى في أمريكا الشمالية، حيث بلغت 9.8 في المئة، مقارنة بـ4.9 في المئة في أوروبا.

وقالت نستله إن المبيعات العضوية ارتفعت بنسبة 8.1 في المئة في النصف الأول من هذا العام. ورفعت الشركة توقعات نمو المبيعات العضوية لهذا العام إلى ما بين 7 في المئة و8 في المئة.

وانخفض صافي الربح بنسبة 11.7 في المئة إذ بلغ 5.2 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل 5.4 مليار دولار، بما في ذلك ارتفاع الضرائب وشطب الممتلكات والمعدات في روسيا.

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وفي مارس/آذار أوقفت شركة نستله الاستثمار في روسيا وسحبت علاماتها التجارية الشهيرة من البلاد بعد غزو أوكرانيا.

ولا تزال الشركة، مع ذلك، تبيع الضروريات مثل حليب الأطفال ومنتجات التغذية الطبية هناك.

وساهمت الحرب في أوكرانيا على زيادة تكلفة الوقود والغذاء بشكل أكبر، إذ بلغ معدل التضخم في بريطانيا - المعدل الذي ترتفع به الأسعار - 9.4 في المئة في يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاماً.

وتضطر بعض الشركات أيضاً إلى زيادة الأجور لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم، مع وجود وظائف شاغرة بأعداد كبيرة. لكن الزيادات في الأجور لا تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت ماكدونالدز الأربعاء إنها زادت سعر برغر الجبن لأول مرة منذ أكثر من 14 عاماً - من 99 بنساً إلى 1.19 أي أكثر من جنيه إسترليني في بريطانيا.

جاء ذلك بعدما أبلغت شركة المشروبات العملاقة كوكاكولا بلومبيرغ أن أسعارها العالمية ارتفعت بمتوسط ​​حوالي 5 في المئة.