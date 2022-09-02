مؤشر الفاو يسجل انخفاض أسعار الغذاء عالميا للشهر الخامس على التوالي

جوناثان جوزيفز

مراسل شؤون التجارة والأعمال-بي بي سي نيوز

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، NurPhoto/Getty التعليق على الصورة، سمحت اتفاقية دولية لإلغاء حظر موانئ أوكرانيا لمزيد من محاصيلها بالوصول إلى الأسواق الدولية

سجل مؤشر أسعار الغذاء الخاص بالأمم المتحدة انخفاضا للشهر الخامس على التوالي، في إشارة إلى أن أحد الضغوط الرئيسية، التي تؤدي إلى ارتفاع التكلفة المعيشية، في جميع أنحاء العالم يمكن أن تخف.

وانخفض المؤشر إلى 138 في أغسطس/ آب وهو الآن أقل مما كان عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وكان كلا البلدين مصدّرين رئيسيين للمحاصيل، بما في ذلك زيت دوار الشمس والذرة والقمح.

وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن اتفاق يوليو/ تموز الذي دعمته الأمم المتحدة لإعادة فتح الموانئ الأوكرانية أدى إلى خفض أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

ويعني ذلك أن المزيد من الإمدادات تمكنت من الوصول إلى الأسواق الدولية.

وقالت إيرين كوليير، من المنظمة لبي بي سي، إن "الأسعار انخفضت لمجموعة من الأسباب المختلفة".

وكانت الحبوب "المحرك الرئيسي" لنمو أسعار المواد الغذائية هذا العام، لكن كوليير أوضحت أن الإمدادات تتزايد الآن لأن "الحصاد يبدو أفضل قليلاً، خاصة في كندا والولايات المتحدة وروسيا". والبلدان الثلاث المذكورة هي من كبار المصدرين للقمح.

وأضافت كوليير أنه بالنسبة للفئات الغذائية الأخرى، "ساعد تخفيف قيود التصدير على خفض أسعار السكر والنفط، كما ساعد ضعف الطلب على منتجات معينة في خفض أسعار اللحوم والألبان".

ويعني تخفيض إندونيسيا المؤقت لضرائب التصدير على زيت النخيل، أن مصنعي المواد الغذائية لديهم خيارات أكثر للزيوت النباتية التي يستخدمونها بكميات ضخمة.

التعليق على الصورة، تقول إيرين كوليي من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لخفض أسعار المواد الغذائية

تضخم يقود الغذاء

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

كانت تكلفة الغذاء أحد أكبر العوامل المساهمة في التضخم حول العالم.

وأشارت منطقة اليورو هذا الأسبوع إلى أن معدل التضخم كان يسير بمعدل سنوي قدره 9.1٪ في أغسطس/ آب. وكانت الطاقة هي المساهم الأكبر بزيادات بلغت 38.3٪، لكن المواد الغذائية غير المصنعة جاءت بعد ذلك بنسبة 10.9٪.

وترسم أحدث أرقام التضخم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة صورة مماثلة.

كما أظهر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة، وهو مقياس يتم مراقبته عن كثب، أن هناك انخفاضات في تكلفة فئات الأغذية الأخرى: الألبان واللحوم والسكر. وأشار الى أن أسعار لحوم الأبقار ومنتجات الأبقار الأخرى "انخفضت بسبب ضعف الطلب المحلي في بعض البلدان المصدرة الرئيسية"، وربما يعكس ذلك تحول المستهلكين إلى بدائل أرخص.

وقالت كونا هاك، رئيسة الأبحاث في شركة السلع الزراعية "أف مان آند إد": "المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي أدت إلى مخاوف من انخفاض الطلب على أغذية مثل الذرة واللحوم والزيوت النباتية وغيرها من المنتجات".

ومع ذلك، وبسبب مشاكل سلسلة التوريد المستمرة والوقت الذي يستغرقه تغيير الأسعار ليتم، وقالت هاك إنه لن تشعر جميع البلدان بفائدة هذه الأسعار المنخفضة على الفور.

وتراجع مؤشر الفاو بشكل حاد عن أعلى مستوى سجله في مارس/ آذار عند 159.7 لكنه لا يزال أعلى بعشر نقاط مما كان عليه قبل عام.

وقد زاد تقلب الأسعار وفقاً لهاك، التي استشهدت بموجات الحر الأخيرة في أوروبا والفيضانات في باكستان كأمثلة على التأثير المتزايد للطقس القاسي، على أسعار المحاصيل.

ترقب المزيد من التحديات

وحذر وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، هذا الأسبوع من التضرر الوشيك للمحاصيل بسبب الحرب. ومن المقرر أن تنخفض مساحة زراعة القمح والشعير لموسم العام المقبل بنسبة 20٪ على الأقل بسبب الغزو الروسي.

ويقول المجلس الزراعي الأوكراني أيضاً إن نقص الأموال سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج.

صدر الصورة، Future Publishing/Getty التعليق على الصورة، سمح اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا للموانئ بما في ذلك أوديسا بإعادة تصدير الحبوب

ومن جهتها، حذرت كوليير من أنه حتى بعد هذه الانخفاضات الأخيرة، لا تزال أسعار الغذاء العالمية أعلى مما كانت عليه خلال ذروة 2011.

وقالت: "هناك الكثير من العوامل التي تلعب دوراً في الوقت الراهن والتي لا تزال تُبقي الأسعار مرتفعة".

ويشمل ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعني أن الأسمدة تظل باهظة الثمن بالنسبة للمزارعين، فضلاً عن "عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات".