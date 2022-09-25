اتفاقات بين الإمارات وألمانيا بشأن إمدادات الغاز الطبيعي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، تواجه ألمانيا خطر نقض إمدادات الغاز الطبيعي منذ قطع إمدادات الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1

وقع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الألماني أولاف شولتز اتفاقية لتعزيز أمن الطاقة والنمو الصناعي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الأحد.

ووقعت شركة أبو ظبي الإماراتية للنفط (أدنوك) على اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسيل لشركة آر دبليو إي الألمانية لخدمات الكهرباء والمرافق.

وحسب وام، فإنه من المقرر أن تورد أدنوك الشحنة الأولى للشركة الألمانية في أواخر 2022، لتستخدم في التشغيل التجريبي لمحطة كهرباء عائمة في برونسبوتل.

وتتضمن الصفقة توريد الشركة الإماراتية 137000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسيل إلى شركة آر دبليو إي الألمانية لاستخدامها في محطة برونسبوتل بالقرب من هامبورغ في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ولا تقل هذه الكمية من الغاز الطبيعي عن القدر الذي ضخته روسيا إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نوردستريم 1 في فبراير/ شباط الماضي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تزامن معه تراجع في تدفقات الغاز الطبيعي عبر هذا الخط.

كانت ألمانيا - حتى وقت قريب - تعتمد على روسيا بصفة أساسية في الحصول على إمدادات الغاز الطبيعي، إلا أنها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والاضطرابات في تدفقات الغاز إليها عبر نورد ستريم 1، بدأت في مساعي لتنويع مصادرها للحصول على هذا المنتج الهام من منتجات الطاقة.

وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب رئيسي، قائلة إنه بحاجة إلى إصلاحات آخر أغسطس/ آب الماضي.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وكانت روسيا قد خفضت بالفعل صادرات الغاز بشكل كبير عبر خط الأنابيب قبل أن توقف الضخ كلية إلى أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

وترفض روسيا الاتهامات بأنها تستخدم إمدادات الطاقة وسيلة لمعاقبة الدول الغربية لفرضها عقوبات بسبب غزو أوكرانيا.

كما وقعت الشركتان ت الإماراتية والألمانية مذكرة تفاهم بشأن بتوفير إمدادات الغاز الإماراتية للمنشآت الألمانية في 2023.

وقال شولتز: "نحتاج إلى التأكد من أن إنتاج الغاز الطبيعي المسيل يحقق التقدم الذي يكفي لتلبية الطلب المتزايد دون اللجوء إلى القدرات الإنتاجية الموجودة في روسيا".

واعتبرت آر دبليو إي ما حدث "إنجازا على صعيد البنية التحتية لتوريد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا، والحصول على إمدادات غاز أكثر تنوعا".

وجاء الإعلان عن هذه الصفقة في اليوم الثاني من جولة شولتز في المنطقة العربية، والتي تستهدف تأمين موارد جديدة للطاقة لأكبر اقتصادات منطقة اليورو.

وكان المستشار الألماني قد التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.