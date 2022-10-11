صندوق النقد الدولي: أزمة زيادة الأسعار في بريطانيا ستتفاقم

لورا جونز

مراسلة شؤون المال والأعمال - بي بي سي

قبل 34 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

كرر صندوق النقد الدولي انتقاده للميزانية المصغرة لوزير الخزانة البريطاني ، بعد أيام من تحذيره أنها ستفاقم زيادة الأسعار.

واعترفت المؤسسة التي تعمل على خلق استقرار مالي في العالم، أن التخفيضات الضريبية التي أعلنها كوازي كوارتينغ سوف تعزز النمو الاقتصادي على المدى القريب، لكنه قال إن الإعفاءات سوف تزيد الحملة لمواجهة ارتفاع تكاليف الحياة تعقيدا.

وقال الصندوق إن عام 2023 سيكون "عام ركود" بالنسبة للكثيرين.

ويتوقع أن يرتفع التضخم، الذي يرصد تغير تكاليف الحياة مع الوقت، ليبلغ 11.3 في المئة قبل نهاية السنة في المملكة المتحدة، وفقا لأحدث تقرير للصندوق حول توقعات مسار الاقتصاد العالمي.

ولا تأخذ أحدث البيانات التي يتضمنها التقرير الذي نشرته المؤسسة المالية ذات النفوذ، بعين الاعتبار الميزانية المصغرة لوزير المالية.

ويتوقع أيضا أن يتجمد النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة تقريبا عند نسبة 0.3 في المئة.

هذا يعني انخفاضا بقيمة 0.2 عن تنبؤ صندوق النقد في شهر يوليو/تموز، وهبوطا حادا من نسبة 3.6 في المئة المتوقعة للنمو في المملكة المتحدة عام 2022.

كذلك خفضت الهيئة التي تسعى لاستقرار الاقتصاد العالمي، سقف توقعاتها للنمو الاقتصادي بسبب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.

"ثبات"

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وبعد أن كشف كوازي كوارتينغ خططا لتخفيض كبير في قيمة الضرائب، انتقد صندوق النقد الدولي الخطط وحذر من أنها ستعزز الفوارق الاقتصادية على الأغلب، وستؤدي إلى زيادة الأسعار.

وكان البيان صريحا بشكل غير معتاد من صندوق النقد الدولي الذي يسعى لاستقرار الاقتصاد العالمي، وإحدى أهم مهامه أن يتخذ خطوات بناء على نظام إنذار مبكر.

وجاء في البيان أن الصندوق واع لرغبة الحكومة بتحفيز الاقتصاد، لكن التخفيضات الضريبية قد تؤدي إلى رفع الأسعار التي يحاول البنك المركزي تخفيضها.

وجاء في تقرير لمؤسسة بيير أوليفييه كورنتشاس للاستشارات الاقتصادية أنه "بينما تتجمع الغيوم على صانعي السياسة أن يتحلوا بالثبات".

واعترف التقرير أن أكبر حزمة تخفيضات ضريبية على مدى 50 عاما التي عرضها وزير الخزانة سوف تتسبب بنمو مؤقت للاقتصاد، بالرغم من الارتباك الذي سببته في الأسواق المالية، وأضاف أنها ستجعل الكفاح ضد التضخم صعبا.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن على الحكومات أن تحمي الفئات ذات الأوضاع الاقتصادية الهشة من تأثير ارتفاع الأسعار.

وتنفق العائلات الفقيرة أكثر على الغذاء والتدفئة والوقود، كما جاء في تقرير البنك، وهي المجالات التي شهدت ارتفاعا حادا في التكاليف، حيث فرضت قيود على استيراد الطاقة والحبوب بتأثير الأزمة في أوكرانيا.

وسيكون تأثير الأزمة على البلدان التي تعتمد على الغاز الروسي أشد ، حيث يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني العام القادم.

في هذه الأثناء يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.3 في المئة العام القادم، وهو أكثر انكماش حدة بين جميع الدول.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا في حديث أدلت به الإثنين ، إن الانكماش سيطال الاقتصاد الصيني أيضا بسبب إجراءات مكافحة كوفيد ، بينما بدأ تاثير ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة يظهر.

وقالت في أول اجتماع وجاهي منذ الوباء ضم مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن الدول تستطيع تخفيف الألم إذا اتخذت إجراءات جماعية.

وأضافت أن صندوق النقد الدولي سوف يدفع باتجاه تشجيع الدول الأغنى على الاستمرار في جهودها من أجل تخفيض تكاليف المعيشة ، حتى لو كان لذلك أثر سيء على النمو الاقتصادي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، طالبت كريستينا جيورجيفا الدول الغنية باتخاذ إجراءات لخفض تكاليف المعيشة

وقالت إنه في حال لم تقم الدول الغنية بخطوات كافية فإن العالم لن يستطيع احتمال انفلات التضخم من عقاله.