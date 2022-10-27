تويتر: إيلون ماسك يزور مقر المنصة قبيل نهاية مهلة إتمام صفقة شرائها

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إيلون ماسك معروف باندفاعه الشديد

نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مقطعا لنفسه داخل مقر منصة تويتر، للتواصل الاجتماعي، وهو يحمل حوضا، ما يزيد التخمينات حول صفقة استحواذه.

وتنتهي الجمعة المهلة الممنوحة لماسك لإتمام الصفقة مقابل 44 مليار دولار، والتي أعلن عنها قبل أشهر.

ووافق ماسك قبل أسابيع على العودة لإتمام الصفقة قبل موعد بدء نظر القضية بينه وبين مجلس إدارة المنصة.

وكتب ماسك تحت المقطع "أدخل مقر تويتر، وأدخل معي هذا الحوض"، كما عدل خانة السيرة الذاتية على الموقع وكتب فيها "مدير تويت".

وقال ماسك إن المنصة الشهيرة بحاجة للكثير من التعديلات، بينها الخطة التي اقترحها لإلغاء عدد كبير من الوظائف.

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وليس من الواضح إذا ما كان مؤسس شركة تسلا قد التقى مديري المنصة، لكنه حدد موقعه على حسابه في المنصة، على أنه مقر المنصة في سان فرانسيسكو.

وعندما كشف ماسك أول مرة عن خططه شراء المنصة، قال إنه يرغب في حذف الحسابات الوهمية، وأن يعزز موقعها كمنصة للتعبير الحر عن الرأي.

لكن أغنى رجل في العالم، كثيف الاستخدام للمنصة والمعروف باندفاعه، تراجع بعد أسابيع عن إتمام الصفقة، معربا عن قلقه من عدد الحسابات الوهمية عليها، ومشيرا إلى أنها أكثر مما قالت الإدارة.

ونفت إدارة المنصة اتهامات ماسك. وقالت إنه يحاول التراجع لقلقه من السعر. وحركت دعوى قضائية، لإلزامه بإتمام الصفقة حسب السعر المتفق عليه. لكن ماسك عاد لإتمام الصفقة مرة أخرى على شرط تجميد الإجراءات القانونية.

وشكك المستثمرون في إتمام الصفقة، خاصة وأن ماسك عرض سعرا مرتفعا لشركة تعاني من أجل جذب المستخدمين والنمو. ويجب إتمام الصفقة قبل يوم الجمعة وإلا سيواجه ماسك إجراءات قضائية.

وخلال اجتماع لدراسة عائدات شركة تسلا، قال ماسك، "أنا متحمس بخصوص صفقة تويتر".

وأضاف "أظن أنها أحد الأصول، التي تراجعت لفترة طويلة، لكنها تحوي فرصة كبيرة، بغض النظر عن كوني أنا وبعض المستثمرين، ندفع سعرا مرتفعا في الوقت الحالي".

وجاء ذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركة تسلا تحقيقات جنائية بخصوص مزاعمها أن سياراتها الكهربائية يمكنها أن تقود نفسها ذاتيا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، قالت إنها مطلعة، قولها إن وزارة العدل فتحت التحقيق العام الماضي، بعد أكثر من 10 حوادث، للسيارة، بعضها أوقع قتلى، وكان يجري خلالها استخدام نظام مساعدة السائق، المعروف باسم "القائد الآلي".

وخلال اللقاء، قال ماسك إن تسلا ستطلق قريبا تحديثا لنظام "القيادة الآلي بالكامل"، ورغم ذلك يقول موقع الشركة إنه يجب على قائد السيارة أن يبقي يديه على المقود في جميع الأوقات، ويستمر في التحكم فيه، حتى عند استخدام نظام القائد الآلي.