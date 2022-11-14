جيف بيزوس: مؤسس أمازون يتعهد بالتبرع بمعظم ثروته

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جيف بيزوس ولورين سانشيز في العرض الأول لفيلم The Lord Of The Rings: The Rings Of Power في لندن

قال جيف بيزوس، مؤسس أمازون، إنه يخطط للتبرع بمعظم ثروته البالغة 124 مليار دولار خلال حياته.

وأبلغ رجل الأعمال، شبكة سي إن إن الإخبارية، إنه ينوي التبرع بثروته لمواجهة التغير المناخي والحد من عدم المساواة.

وتعرض بيزوس في السابق لانتقادات لعدم وعده بتكريس ثروته للأعمال خيرية.

وتعهد المستثمر وارن بافيت، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، وزوجة بيزوس السابقة ماكنزي سكوت، بالتخلي عن ثروتهم.

وكشف بيزوس عن خططه بعد أن تبرّع بـ 100 مليون دولار لنجمة الموسيقى وفاعلة الخير، دولي بارتون، لاستخدامها في أعمال خيرية.

"أجل، سأفعل"، قال بيزوس عندما سألته سي إن إن إذا ما كان ينوي التبرع بمعظم ثروته خلال حياته.

ورفض الإدلاء بتفاصيل عن مكان إنفاق المال أو التبرع به، لكنه قال "الجزء الصعب هو معرفة كيفية القيام بذلك بطريقة مضمونة".

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وأضاف أنه وشريكته لورين سانشيز يقومون "ببناء القدرة على التبرع بهذه الأموال".

فاعل خير أسبق

تعهد الملياردير سابقا بتقديم مبلغ 10 مليارات دولار لمنظمة صندوق بيزوس للأرض، الذي أطلقه في عام 2020 للمساعدة في مواجهة تغير المناخ.

جاءت هذه الخطوة بعد أن تعرض بيزوس وغيره من رواد الأعمال لانتقادات بسبب إنفاق مبالغ طائلة من المال في رحلات إلى الفضاء، بدلا من حل المشكلات على الأرض. كذلك تعرضت أمازون لانتقادات في الماضي من قبل عمالها بسبب سجلها في تغير المناخ.

أصبح بيزوس أحد أغنى الأشخاص على هذا الكوكب بعد أن أصبحت شركة أمازون، متجر التجزئة عبر الإنترنت الذي أسسه عام 1994، ظاهرة عالمية.

استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في عام 2021 لكنه لا يزال رئيس مجلس إدارتها. كما أنه يمتلك صحيفة واشنطن بوست وشركة بلو أوريجين للسياحة الفضائية.

منح بيزوس، الأحد، دولي بارتون جائزة "بيزوس للشجاعة والكياسة"، والتي تكرّم القادة الذين "يتابعون الحلول بشجاعة وكياسة".

ستتمكن بارتون، التي دعمت قضايا مثل محو أمية الأطفال، من التبرع بالمال للمؤسسات الخيرية التي تختارها.

وقالت سانشيز لشبكة سي إن إن "لم يكن بإمكاننا التفكير في شخص أفضل من دولي لمنحه هذه الجائزة، ونعلم أنها ستفعل أشياء رائعة بها".

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وفي مقطع فيديو للحفل نُشر على الإنترنت، قالت بارتون "رائع! هل قلتم 100 مليون دولار"؟

وأضافت "سأبذل قصارى جهدي للقيام بأشياء جيدة بهذه الأموال".

وأطلق بيزوس الجائزة في عام 2021، بجوائز منحت للناشط فان جونز والطاهي النشيط في الأعمال الخيرية خوسيه أندريس، الذي أسس "وورلد سنترال كيتشن"، الذي يوفر الطعام في البلدان المنكوبة.

تم إدخال بارتون، مغنية وكاتبة أغان وممثلة وسيدة أعمال وناشطة في الأعمال الخيرية، إلى قاعة مشاهير الروك آند رول في وقت سابق من هذا الشهر.