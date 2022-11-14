تلوث الهواء : السر القذر للأرباح القياسية لشركة بريتش بتروليوم

أوين بينيل

بي بي سي نيوز عربي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، حسين فلاح/ بي بي سي

بعيداً عن أعين قادة العالم الذين يقدمون الوعود التي تتعلق بحماية كوكب الأرض في مؤتمر المناخ كوب 27، هناك أناس مثل علي حسين جلود، الشاب الذي نجا من سرطان الدم (اللوكيميا)، يعيشون بالقرب من حقل نفط عراقي، تشترك في إدارته شركة بريتش بتروليوم .

عندما اكتشفت بي بي سي، أن بريتيش بتروليوم، لم تصرح بمقدار انبعاثات الغاز التي يتسبب بها الحقل، ساعدنا علي في كشف الحقيقة فيما يتعلق بالهواء المسموم الذي بات من المتعين على أبناء المنطقة استنشاقه.

رأيت أولاً مقاطع فيديو على موقع تويتر، تظهر سماوات مشتعلة وسحباً من الدخان الأسود فوق منازل السكان في حقول نفط العراق عام 2019 وعلمت أن هذا أمر شائع .وتعرف عملية حرق الغاز الذي يخرج من آبار النفط بغاز الشعلة (عبارة عن حرق فائض الغاز السام عبر ضخه الى أبراج الحرق).

صدر الصورة، HUSSEIN FALEH التعليق على الصورة، عملية حرق غاز الشعلة تسبب العديد من الأمراض الخطيرة وعلى رأسها سرطان الدم لدى القاطنين قرب حقول النفط

اكتشفنا من خلال بيانات الأقمار الصناعية، أن حقل الرميلة في البصرة، جنوبي العراق هو اسوأ حقل نفطي من ناحية معدلات الانبعاثات الناتجة عن غاز الشعلة في العالم كله. وغاز الشعلة ليس فقط مصدر مهم لانبعاثات الغازات التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري بل إنه من المعروف أنه مسؤول عن انبعاثات البنزين النفطي الذي يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان خاصة سرطان الدم عند الأطفال.

عشرات الأشخاص الذين يعيشون في تجمعات مختلفة بالقرب من حقول نفط، مثل حقل الرميلة، أخبرونا بنفس القصص، وأكدوا أن لديهم قريباً أو صديقاً يعاني من مرض السرطان وغالبا سرطان الدم.

أحد هؤلاء هو علي الذي كان يبلغ ثمانية عشر عاماً حينها وباع والده كل شيء في منزله لجمع ما يكفي من مال للإنفاق على علاج ابنه في تركيا. ويقول علي إن مستشفى السرطان في البصرة مليء بأشخاص مثله ممن يعيشون بالقرب من حقول النفط .

والرميلة التي تأوي عدة آلاف من الأشخاص تعرف باسم "مدينة الظل" من قبل السكان المحليين لأنها مقطوعة عن بقية المناطق وتفتقر الى الخدمات الأساسية. ويطلق علي وأصدقاؤه عليها إسم " المقبرة" .

ويقول لنا علي: "خلال مرحلة الطفولة عندما كنا نلعب كرة القدم كنا نهرول مسرعين الى الداخل بسبب سحب الدخان التي كانت تخنقنا والنفط الذي كانت السماء تمطره علينا". "عندما أخبرت الطبيب في مستشفى البصرة لسرطان الأطفال بأنني أعيش في هذه المنطقة قال لي إن هذا هو السبب الرئيسي لمرضك".

صدر الصورة، Jess Kelly/BBC التعليق على الصورة، اتصل علي حسين بشركة بريتيش بتروليوم BP في أربع مناسبات مختلفة للحصول على تعويض عن التلوث

لا توجد دراسات منشورة عن معدلات السرطان في أوساط هذه المجتمعات واكتشفنا فيما بعد أن البيانات الخاصة بهذا الموضوع تتحفظ عليها باستمرار الحكومة العراقية. وقد كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الصحة العراقية سربت إلينا أن معدل الاصابة بالسرطان أعلى بثلاث مرات في البصرة مما هو وارد في السجلات الرسمية.

بعض الذين يعيشون ويعملون في الرميلة أرسلوا إلينا مقاطع فيديو أعطتنا لمحة عن شكل الحياة هناك. واجهنا المصاعب في الحصول على الاذن للدخول الى المنطقة والتصوير بأنفسنا، فقد رفضت طلباتنا الرسمية خمس مرات على الأقل.

وحقل الرميلة الذي يمتد على مساحة 1800 كيلو متر مربع أكبر من بعض الدول الصغيرة ومحاط بعدة نقاط تفتيش ووراء هذه النقاط، ثمة دوريات من شرطة حقول النفط وشركات أمن خاصة تعمل لصالح شركات النفط تجوب المنطقة.

ووراء كل هذا مجموعات ميليشيا مسلحة تهيمن على الحياة السياسية في الجنوب وتتربح من انتاج النفط في هذه المنطقة.

إذاّ، الخيار الوحيد أمامنا هو الذهاب الى الرميلة سراً.

التعليق على الصورة، فاطمة، طفلة عراقية في الـ 13 من عمرها، ترسم أثناء وجودها في المستشفى للعلاج من سرطان الدم قبل وفاتها بفترة.

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أردنا تصوير تجربة قياس التلوث بأنفسنا وكانت بناءً على نصيحة من كبار خبراء التلوث في العالم. وتدربنا على ذلك قبل أن نذهب إلى هناك.

ونصحنا الخبراء أن نستخدم مايعرف باسم أنابيب الانتشار وهي عبارة عن اسطوانات نحاسية صغيرة بداخلها فلتر ترشيح لامتصاص الملوثات.

عملنا مع عالم بيئة في المنطقة يدعى البروفيسور شكري الحسن، وهو الوحيد الذي يعمل في هذا المجال، لإجراء اختبارات على مدار أسبوعينبين أبناء التجمعات السكانية المجاورة لأربعة حقول نفط مختلفة في نطاق 10 كيلومترات من أبراج غاز الشعلة، بما فيها حقل الرميلة.

كما أخذنا عينات من بول الأطفال لكشف وجود أي مظاهر تسمم مرتبطة بالتعرض لعمليات حرق الغاز.

أشارت نتائج الاختبار الى أن 52 طفلاً ممن أجرينا لهم الاختبار ، وجود مستويات مرتفعة من النفثالين الأيضي في العينات وهي مادة يعتقد أنها مسرطنة.

وأظهرت اختبارات الهواء التي قمنا بها وجود مستويات من البنزين أعلى بثلاث مرات من الحد المسموح به في أنحاء البلاد وكان أعلى بكثير في جميع الأماكن من الحد الآمن الذي تقول منظمة الصحة العالمية أنه يجب أن يكون صفراً.

بعد بث فيلمنا الوثائقي، تعهد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اسماعيل، بأن كل انبعاثات الغاز من حقل نفط الرميلة سيتم التخلص منها بحلول 2026 لكنه قدم هذا التعهد في آخر يوم له في منصبه كما أن جميع التعهدات السابقة التي التزمت بها الحكومة حول حرق غاز الشعلة لم يتم الوفاء بها.

ومع ذلك ليس من الواضح على عاتق من تقع المسؤولية القضاء على حرق الغاز ، فالحكومة العراقية تمتلك حقل النفط لكن شركة بريتش بتروليوم هي التي تديره إلى جانب شركاء لها.

وقد أخبرنا وزير النفط العراقي في حينه عبد الجبار اسماعيل، أن خفض حرق الغاز يقع على عاتق شركة بريتش بتروليوم ( بي بي) ولكن بي بي تقول إن المسؤولية تقع على عاتق مشغلي حقل النفط وهي هيئة تشغيل الرميلة (روو) التي أسستها بي بي بالمشاركة مع شركات أخرى وتمتلك حصة 48 في المئة فيها.

تحدثنا إلى عدد من المصادر داخل بريتش بتروليوم لمعرفة مدى التدهور الذي وصلت إليه الأحوال على الأرض.

أخبرنا أحد الموظفين السابقين في الرميلة ويدعى روبرت ( وهذا ليس اسمه الحقيقي) "من منطلق أن بي بي هي المتعهد الرئيسي فعليها التزام أمام الحكومة العراقية بالتقيد بأفضل الممارسات الدولية عند التشغيل والصيانة لحقل الرميلة وأردف قائلاً" إن حرق الغاز "ليس سوى واحدة مما يصفه بالممارسات البغيضة في الرميلة والتي لا يمكن أن تكون مقبولة بأي حال في عمليات بريتش بتروليوم كما أنها لاتتوافق مع المعايير الدولية التي التزمت بي بي بتنفيذها عند التعاقد معها".

وقال إن الاخفاق في صيانة وتحديث النظم والبنية التحتية في الحقل تسبب في مشكلات مستعصية وأدت الى " تسربات نفطية بصورة متكررة وحرق غاز وتسربات غازية لم يتم التخطيط لها". وهذا الادعاء أكدهموظفون آخرون في بي بي أيضا وقد اطلعت البي بي سي على أدلة بالفيديو لتسربات نفطية كبيرة في حقل الرميلة.

وقد أخبرنا موظفان سابقان آخران في بي بي أنه لا تتوفر عمليات مراقبة كافية للتلوث في الموقع مما جعلهما قلقين على سلامتهما.

قال متحدث باسم بريتش يتروليم لبي بي سي "أود أن أفند بشدة المزاعم التي ذكرتموها فيما يتعلق بالسلامة التشغيلية في الرميلة . منذ أن عملت بي بي في العراق وبالتعاون معها شركاءها ادخلت تحسينات كبيرة ....وبعد سنوات من الصراع وتراجع الاستثمارات مازال يتعين عمل المزيد واننا ملتزمون تماما بادخال مزيد من التحسينات على حقل الرميلة وبصفة عاجلة".

صدر الصورة، عصام عبد الله محسن / بي بي سي التعليق على الصورة، صورة لحقل القرنة من الجو

أما بالنسبة لعلي فهو في طريق التعافي من سرطان الدم، لكن جهازه المناعي مازال ضعيفاً- وقد توقف عن التعليم ولم يعد يمارس الرياضة بعد أن كان يمثل البصرة في المسابقات الإقليمية لكرة القدم.

توفي الكثير من الأطفال الآخرين الذين كانوا يعانون من السرطان والذين قابلناهم ونأسف لفراقهم بمن فيهم فاطمة ومصطفى اللذان كانا يبلغان 13 عاماً وكانا يعيشان بالقرب من حقول نفط اخرى في المنطقة وكذلك الطفلة بنين البالغة من العمر خمسة أعوام والتي فقدت أخاها الأكبر متأثرا بهذا المرض أيضاً.

تحدث علي مراراً لبي بي بغية الحصول على تعويضات عن حرمانه من التعليم الذي لم يكمله وقال إن موظفاً من هيئة تشغيل الرميلة زاره ذات يوم بعد إذاعة تحقيق البي بي سي وطلب منه مرة أخرى دفع تعويضات.

" ذكرت له المرض الذي أعاني منه جراء التلوث وسألته إن كانت بي بي ستعوضني عن الضرر الذي لحق بصحتي. لكنني لم أسمع منهم منذ ذاك الحين".

وقال متحدث باسم بي بي إنه ليس من المناسب التعليق على محادثات خاصة بين موظفي الرميلة وأفراد ولكنه أضاف قائلا إن بي بي وفي الحال بعد اتصال البي بي سي أول مرة" بدأت بريتش بتروليوم بالعمل مع شركائها في الرميلة في النظر في القضايا المثارة وكيفية معالجتها حسب الضرورة وهذا يشمل مراجعة العمليات والاجراءات المتبعة لدعم المجتمعات المحلية وتفهم جوانب القلق لديها وهذه عملية متواصلة".

وقبل تحقيقنا المبدئي أخبرتنا بريتش بتروليوم أنه "وفقاً للقواعد المطبقة" تقدم تقارير عن الإنبعاثات الناتجة عن غاز الشعلة فقط عندما تكون هي التي تدير الحقل وبالتالي فالبيانات الخاصة بالانبعاثات الغازية في حقل الرميلة والبيانات التشغيلية غير واردة في تقريرنا"

قدر موطفون من داخل الشركة تحدثنا اليهم كلفة التحسينات التي تهدف الى الحد من الانبعاثات الناتجة عن حرق غاز الشعلة ما بين 3 الى 5 ملايين دولار وهو جزء بسيط جداً من اجمالي أرباحها ربع السنوية القياسية والتي بلغت 8 مليارات دولار حسبما أعلنت بي بي الاسبوع الماضي.