إيلون ماسك: تويتر تغلق مكاتبها وسط تقارير عن استقالة أعداد كبيرة من الموظفين

جيمس كلايتون ـ سان فرانسيسكو، وبيتر هوسكينز ـ سنغافورة

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images

أخبرت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" موظفيها بأن مباني مكاتب الشركة ستُغلق مؤقتا، وبأن هذا القرار سيسري على الفور.

وفي رسالة اطلعت عليها بي بي سي، أبلغت الشركة العمال بأن المكاتب ستفتح أبوابها يوم الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم تذكر الشركة سببا لهذه الخطوة.

يأتي هذا الإعلان وسط تقارير عن استقالة أعداد كبيرة من الموظفين بعد أن طالبهم المالك الجديد إيلون ماسك بالعمل "لساعات طويلة وبكثافة عالية" أو مغادرة الشركة.

وقالت الشركة في الرسالة: "يرجى الاستمرار في الامتثال لسياسة الشركة بالامتناع عن مناقشة معلومات الشركة السرية على وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحافة أو أي مكان آخر".

ولم ترد تويتر على الفور على طلب للتعليق من بي بي سي.

وخلال الأسبوع الجاري، أخبر ماسك موظفي تويتر أنه يتعين عليهم الالتزام بالعمل لساعات طويلة وأنهم "بحاجة إلى أن يكونوا ملتزمين للغاية" أو يغادروا الشركة، وفقا لتقارير.

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وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال المالك الجديد للشركة إنه يجب على العمال الموافقة على التعهد إذا كانوا يريدون البقاء، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وقال ماسك إن أولئك الذين لم يوافقوا على التعهد بحلول يوم الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني سيحصلون على مكافأة نهاية الخدمة لمدة ثلاثة أشهر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها ستخفض قوتها العاملة بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

وجاء إعلان الشركة اليوم عن إغلاق مكاتبها بشكل مؤقت وسط إشارات على أن أعدادا كبيرة من العمال قد استقالوا الآن أيضا لأنهم لم يقبلوا شروط ماسك الجديدة.

وينشر الموظفون تغريدات على هاشتاغ #أحب-مكان-عملك، مع رمز تعبيري للتحية لإظهار أنهم يغادرون الشركة.

وقال أحد العاملين السابقين في تويتر، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، لبي بي سي: "أعتقد أنه عندما ينقشع الغبار اليوم، قد يتضح أن ما تبقى من العاملين أقل من 2000 شخص".

وأشار إلى أن جميع الأفراد في فريقه قد رحلوا عن الشركة.

وقال: "مدير هذا الفريق، ومديره أيضا، قد رحلا. ثم رحل مدير هذا المدير أيضا. أما الشخص الذي كان يشغل منصبا أعلى فكان أحد المديرين التنفيذيين الذين تم إنهاء عملهم في اليوم الأول. لذلك، لم يتبق أحد في سلسلة القيادة هذه".

وقبل أن يتولى ماسك قيادة الشركة، كان لديها نحو 7,500 موظف. كما ورد أن الشركة وظفت آلاف العمال المتعاقدين، ومن المفهوم أن الشركة قد سرحت معظمهم الآن.

وقال شخص آخر إنه استقال على الرغم من استعداده للعمل لساعات طويلة.

وقال: "لم أكن أرغب في العمل مع شخص هددنا عبر البريد الإلكتروني عدة مرات بشأن الاستثنائيين الذين يجب أن يعملون هنا، رغم أنني كنت أعمل بالفعل لما يتراوح بين 60 و70 ساعة أسبوعيا".

وأصبح أغنى شخص في العالم الرئيس التنفيذي لتويتر بعد شراء الشركة الشهر الماضي في صفقة قيمتها 44 مليار دولار (37 مليار جنيه إسترليني).

وردا على سؤال حول القلق من أن تويتر أصبحت على وشك الإغلاق بعد إرسال الشركة رسالة حول إغلاق مكاتبها، نشر ماسك تغريدة قال فيها: "أفضل الناس مستمرون، لذلك أنا لست قلقا للغاية".

وفي منشورات منفصلة، نشر ماسك رمزا تعبيريا لجمجمة وعظمتين متقاطعتين وصورة لقبر عليه شعار تويتر.