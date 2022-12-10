جمارك ترامب على واردات الصلب "انتهكت قواعد التجارة الدولية"

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب فجرت خلافات تجارية في العالم

وجدت منظمة التجارة العالمية أن التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب تنتهك قواعد التجارة العالمية.

وكان ترامب قد أشار إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي عندما أعلن عن الضرائب الحدودية الجديدة في عام 2018، ما أثار موجة من المعارك التجارية في أنحاء متفرقة من العالم.

ورفضت منظمة التجارة العالمية هذه الحجة قائلة إن الرسوم لم تأت "في وقت حرب أو غيرها من حالات الطوارئ".

وقالت الولايات المتحدة إنها متمسكة بالرسوم الجمركية.

وقال مساعد الممثل التجاري الأمريكي آدم هودج إن الولايات المتحدة "ترفض بشدة" الحكم وليس لديها نية لإلغاء الإجراءات.

وقال إن "إدارة بايدن ملتزمة بالحفاظ على الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال ضمان قابلية البقاء على المدى الطويل لصناعات الصلب والألومنيوم لدينا"، مضيفًا أن التقارير "تعزز فقط الحاجة إلى إصلاح جذري لنظام تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية".

"لقد اتخذت الولايات المتحدة موقفا واضحًا لا لبس فيه، لأكثر من 70 عاما، مفاده أن قضايا الأمن القومي لا يمكن مراجعتها في تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية وليس لمنظمة التجارة العالمية سلطة لانتقاد قدرة عضو في منظمة التجارة العالمية على الاستجابة لمجموعة واسعة من التهديدات لأمنه".

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ورفعت القضايا كل من الصين والنرويج وسويسرا وتركيا.

تداعيات أوسع

وقالت منظمة التجارة العالمية إن على الولايات المتحدة أن تجعل سياستها التجارية متوافقة. وإذا لم تلتزم الدولة بالقرار، يحق للدول التي قدمت الشكاوى، بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة.

ويمكن للولايات المتحدة أيضا الاستئناف. ومن شأن ذلك أن يترك النزاع في طي النسيان، لأن الولايات المتحدة منعت لسنوات التعيينات في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي تستمع إلى الاستئنافات، ما جعلها غير قادرة على العمل.

وقالت الصين في بيان إنها تأمل أن تحترم الولايات المتحدة القرار وتصحح سياساتها "في أقرب وقت ممكن"، بينما قالت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا إن تقرير منظمة التجارة العالمية أكد أن الدول تتمتع بسلطة تقديرية واسعة لحماية المصالح الأمنية "شريطة تلبية حد أدنى معين من المتطلبات".

ولم ترد وزارة الخارجية النرويجية على سؤال حول الخطوات التالية. وقالت في بيان إنها رفعت القضية لمحاولة "منع الحمائية ... حتى لا يتم تقويض النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد".

وقال خبراء تجاريون إن النزاع لم يكن له أهمية في ما يتعلق بتأثيره العملي بقدر ما يهم تداعياته على الإجماع المهتز بشكل متزايد حول كيفية التحكم في التجارة العالمية.

وقال تشاد باون، خبير التجارة العالمية في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "في مناخ اليوم مع التوترات الجيوسياسية المتزايدة باستمرار، من المرجح بشكل متزايد أن تطلق الدول استثناءً للأمن القومي".

"وبالتالي فإن هذا الحكم له أهمية ليس فقط بالنسبة للسياسات المستقبلية للأعضاء ولكن أيضا في كيفية تأثيره على دعمهم الشامل لنظام منظمة التجارة العالمية بالكامل".

وفرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الصلب و 10٪ على الألومنيوم في 2018 ، مشيرا إلى منافسة غير عادلة ومصالح الأمن القومي.

وتم بالفعل تخفيف الضرائب، التي كانت مدعومة من قبل النقابات العمالية التي تمثل عمال الصلب الأمريكيين، بشكل كبير مقارنة بما تم الإعلان عنه لأول مرة. وفي بادئ الأمر كانت حتى الشحنات من الحلفاء المقربين في أمريكا الشمالية عُرضة للتأثر بالضرائب.

ووقع ترامب صفقات مع بعض الدول لإعفائها من الرسوم الجمركية أو قبول شحناتها إلى مستوى معين.

وتوصلت إدارة بايدن إلى اتفاقيات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة لأنها حاولت تسهيل العلاقات مع الحلفاء، لكنها أبقت الرسوم الجمركية كاملة بالنسبة للدول الأخرى.

وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية أغضبت الحلفاء - وأثارت مخاوف بشأن زيادة التكاليف لدى شركات التصنيع الأمريكية التي تستخدم المعادن - إلا أن الولايات المتحدة قالت إنها تستهدف في المقام الأول الصين، التي واجهت لسنوات مخاوف من دول أخرى بأنها تبيع الصلب في الخارج بأسعار أقل من أسعار السوق، بفضل الدعم الحكومي غير العادل.

وأرسل مكتب الممثل التجاري الأمريكي الأسبوع المنصرم اقتراحا إلى الاتحاد الأوروبي يحدد خطة جديدة لتشكيل سوق الصلب والألومنيوم العالمي.

والهدف هو تعزيز التجارة في المعادن التي يتم إنتاجها بطرق تقلل من انبعاثات الكربون وفرض تعريفات على المعادن التي يُعتقد أنها تسبب الكثير من التلوث.

وفي حين أن تفاصيل كيفية عمل مثل هذه الخطة لم تُنشر بعد، فمن المحتمل أن تواجه الصين ضرائب إذا حاولت بيع المعادن إلى البلدان التي تنضم.

وكان للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي اندلعت جزئيا بسبب التعريفات الجمركية على المعادن، آثار دائمة على التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وساعدت اتفاقية تجارية رفيعة المستوى لعام 2020 أعلنها ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ في تقليل التوتر العام حول هذه القضية.