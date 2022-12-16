ترامب يثير السخرية بعد إطلاقه بطاقات رقمية تحمل صوره في شكل "أبطال خارقين"

أنابيل ليانغ

مراسلة بي بي سي لشؤون الاقتصاد

قبل 58 دقيقة

صدر الصورة، COLLECTTRUMPCARDS.COM التعليق على الصورة، قال ترامب إن البطاقة تنفع كهدايا عيد الميلاد

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجموعة رموز غير قابلة للاستبدال أو NFT تظهر عليها صور بتصاميم مختلفة له.

وفي بعض التصاميم، يظهر ترامب كبطل خارق، وفي أخرى بملابس رواد الفضاء، أو مرتديا ملابس سائقي سيارات السباق.

وقال ترامب "هذه الرموز التي طبعت بكميات محدودة تصور فنا مدهشا يتجلى في حياتي الشخصية والمهنية".

وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي نيته الترشح للرئاسة للمرة الثالثة.

وساد ترقب هذا الأسبوع، بعد قول ترامب إنه ينوي الإعلان عن "شيء ما"، وانتشرت تكهنات كثيرة حول ماهية الإعلان المرتقب.

وقد ظن البعض أنه سيعلن اسم من سيكون شريكه في الحملة الرئاسية، لكنه، عوضاً عن ذلك، نشر مقطعاً ترويجياً على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".

وظهرت في اللقطة التي نشرها صورة متحركة للرئيس السابق أمام برج ترامب في نيويورك، وقميصه مفتوح يظهر تحته زي بطل خارق عليه الحرف الأول من اسمه، بينما تنطلق أشعة ليزر من عينيه.

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وقال ترامب لاحقاً عبر "تروث سوشال" إن "التذكارات" التي أطلقها "تشبه بطاقة بيسبول، لكن نأمل أن تكون أكثر إثارة"، وأضاف أن البطاقات التي تكلف 99 دولاراً لكل منها، ستكون "هدية عظيمة بمناسبة أعياد الميلاد".

وسوف يشارك مشترو البطاقات في سحب يانصيب من بين جوائزه عشاء احتفالي أو لعبة غولف مع ترامب.

وتوصف رموز NFT بأنها الشكل الرقمي للمقتنيات النادرة التي كان الهواة يجمعونها، مثل الطوابع البريدية أو اللوحات. لكن منتقديها حذروا من أخطار طرحها في السوق.

ويمكن شراء "التذكارات الفريدة" في العالم الرقمي وبيعها كأي ممتلكات أخرى، لكنها لا تملك شكلا ملموسا، ويمكن اعتبارها "شهادات ملكية افتراضية" أو "مدخرات".

وقد سخر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من إعلان ترامب، وتحدثت شخصيات مرموقة في الحزب الجمهوري أيضا في الموضوع.

"لا أستطيع الاستمرار في هذا"، كان رد فعل ستيف بانون، وهو معلق إعلامي يميني ومستشار استراتيجي سابق لترامب، في بث "بودكاست".

وأضاف أنه يجب طرد أي شخص على صلة بهذا المشروع.

وفي تلميح إلى ترامب قال الرئيس جو بايدن في تغريدة على تويتر "لقد أًصدرت بعض الإعلانات المهمة خلال الأسبوعين الماضيين"، وذكر منها وذكر تراجع التضخم، وتوقيعه مشروع قانون لحماية الزواج، وانخفاض سعر الوقود.

وتكهن البعض أن التذكارات التي أعلن عنها ترامب تهدف إلى تمويل المعارك القضائية التي يواجهها.