وصول سام بانكمان-فرايد رئيس بورصة إف تي إكس إلى نيويورك لمواجهة اتهامات بالاحتيال

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وصل سام بانكمان-فرايد، الرئيس السابق لبورصة إف تي إكس للعملات المشفرة، على متن طائرة إلى نيويورك من جزر الباهاما لمواجهة اتهامات بالاحتيال.

وقالت السلطات الأمريكية إن الرجل البالغ من العمر 30 عاما تم تسليمه للاشتباه في ارتكابه "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة".

ومن المحتمل أن يمثل بانكمان-فرايد، الذي ينفي هذه المزاعم، أمام المحكمة الخميس.

وأقر اثنان من شركائه السابقين بالذنب في تهم ذات صلة.

وأعلن داميان ويليامز، المدعي عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، أن كلا من المؤسس المشارك لشركة إف تي إكس،غاري وانغ، وكارولين إليسون، الرئيس السابق لشركة تجارة العملات المشفرة ألاميدا ريسيرش، متهمان بـ "أدوار في عمليات الاحتيال التي ساهمت في انهيار إف تي إكس".

وقال، في شريط فيديو أثناء إيداع الوثائق المحكمة، إنهما يتعاونان الآن مع المنطقة الجنوبية لنيويورك.

قال محامي وانغ إن موكله قد قبل المسؤولية عن أفعاله وأخذ التزاماته على محمل الجد كشاهد متعاون.

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وقال ويليامز: "صامويل بانكمان-فرايد محتجز الآن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي وهو في طريق عودته إلى الولايات المتحدة" و "سيتم نقله مباشرة إلى المنطقة الجنوبية لنيويورك وسيمثل أمام المحكمة أمام قاض في هذه المنطقة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "إذا شاركت في سوء سلوك في إف تي إكس أو ألاميدا، فقد حان وقت الإقرار به".

وتواجه إليسون ووانغ اتهامات منفصلة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، اتُهم بانكمان-فرايد أيضًا بـ "تنظيم مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم في إف تي إكس". وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الرجل الذي كان يُلقب سابقًا بـ "ملك العملات الرقمية" بنى "منزلًا من الورق على أساس من الخداع".

وقال سانجاي وادوا، نائب مدير لجنة الأوراق المالية والبورصات "كما يُزعم، كان بانكمان-فرايد، وإليسون، ووانغ مشاركين نشطين في مخطط لإخفاء المعلومات المادية من مستثمري إف تي إكس، بما في ذلك مساعي بانكمان فرايد و إليسون لدعم قيمة بورصة إف تي إكس، التي كانت بمثابة ضمان للقروض غير المفصح عنها التي حصل عليها كل من إف تي إكس وألاميدا، وفقًا لخط ائتمانها غير المعلن وغير المحدود تقريبًا".

وأضاف "من خلال الاستيلاء على أموال عملاء إف تي إكس، أخفى المدعى عليهم المخاطر الحقيقية التي واجهها مستثمرو إف تي إكس وعملاؤها".

وتقدمت إف تي إكس بطلب لإعلان إفلاسها، مما تسبب في عدم مقدرة الكثير من العملاء على سحب أموالهم".

وفقًا لدعوى قضائية، فإن إف تي إكس مدينة لأكبر 50 من دائنيها بنحو 3.1 مليار دولار.

ومن بين أخطر المزاعم ضد بانكمان-فرايد أنه استخدم مليارات الدولارات من أموال العملاء لدعم شركة ألاميدا.

وفي الأسبوع الماضي، قال ويليامز إن فرايد اتهم بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ويليامز إن مؤسس إف تي إكس اتُهم أيضًا باستخدام "عشرات الملايين" في مكاسب غير مشروعة لمساهمات غير مشروعة في الحملة الانتخابية للديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وعلى الرغم من ذلك، سعى بانكمان-فرايد إلى النأي بنفسه عن الاتهامات بالنشاط غير القانوني، وفي مقابلة مع بي بي سي نيوز قبل اعتقاله قال: "لم أرتكب الاحتيال عن قصد. لا أعتقد أنني ارتكبت عملية احتيال. لم أكن أريد أن يحدث ما حدث. بالتأكيد لم أكن كفأ كما كنت أعتقد ".

كما نفى مزاعم أنه لا بد أنه كان على علم بأن ألاميدا كانت تستخدم أموال عملاء إف تي إكس.

وسمحت بورصة إف تي إكس للعملاء بتداول الأموال العادية مقابل العملات المشفرة مثل بتكوين.

والعملات المشفرة ليست عملات تقليدية، ولكن يتم تخزينها على الإنترنت وتعمل مثل أدوات الاستثمار أو الأوراق المالية، غالبًا بدرجة عالية من التقلب.

وكان لدى إف تي إكس ما يقدر بـ 1.2 مليون مستخدم مسجل كانوا يستخدمون البورصة، لكن الكثير منهم تركوا يتساءلون عما إذا كانوا سيستعيدون أموالهم الموضوعة في محافظ إف تي إكس الرقمية.