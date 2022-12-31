هيرشي: مقاضاة شركة الشوكولاتة الأمريكية بزعم احتواء منتجاتها على مستويات ضارة من المعادن

أنابيل ليانغ

مراسلة بي بي سي لشؤون الأعمال

قبل 51 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

رفعت دعوى قضائية ضد شركة تصنيع الشوكولاتة، هيرشي، في الولايات المتحدة بزعم أنها تبيع منتجات تحتوي على مستويات ضارة من المعادن.

وتزعم الدعوى التي رفعها كريستوفر لازازارو أن الشركة ضللت المستهلكين، بعدم الكشف عن كميات الرصاص والكادميوم في ثلاث قطع من الشوكولاتة الداكنة.

وادعى أنه لم يكن ليشتري المنتجات لو كان على علم بذلك.

ولم ترد هيرشي على الفور على طلب للتعليق.

وتشير بعض الدراسات، إلى أن مضادات الأكسدة ومستويات السكر المنخفضة نسبيا في الشوكولاتة الداكنة، يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب.

لكن الدعوى القضائية تشير إلى النتائج الأخيرة لمجلة كونسيومر ريبورتس الأمريكية، التي اختبرت 28 قطعة شوكولاتة داكنة بشأن وجود الرصاص والكادميوم فيها.

وزعمت المجلة أن 23 منها، بما في ذلك شوكولاتة من هيرشي وجوديفا وليندت، تحتوي على "مستويات أعلى نسبيا" من المعادن.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وأضافت أنه "بالنسبة لـ 23 قطعة من الألواح، فإن تناول 28 غراما فقط في اليوم سيضع شخصا بالغا فوق مستوى تقول سلطات الصحة العامة وخبراء الكرياتينين، أنه قد يكون ضارا لواحد على الأقل من تلك المعادن الثقيلة".

على وجه الخصوص، كان لوحا شكولاتة "هيرشيز سبيشال دارك" وليلي يحتويان في 70٪ نسبة مرتفعة في الرصاص، بينما كان "ليلي" يحتوي في 85% على نسبة عالية من الرصاص والكادميوم.

وقالت خبيرة التغذية شيبا مجمودار لبي بي سي "يمكن أن يحتوي أي طعام على معادن ثقيلة إذا كانت موجودة في التربة بتركيز عال".

وأضافت "في الوقت الحالي، لا توجد قوانين غذائية تنص على ضرورة اختبار جميع كميات الطعام، حتى تصيبك بالمرض. وبينما لا يوجد مستوى آمن من السموم، فإنه دائما ما يتبادر إلى الذهن شعار ’ احذر أيها المشتري’".

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعها لازازارو، يوم الأربعاء، في محكمة اتحادية في نيويورك، أنه يريد الدفع أقل مقابل الشكولاتة المعروفة باسم "سبيشل دارك ميلدلي سويت شوكلت" التي تنتجها شركة هيرشي، وشكولاتة "ليليز إكسترا دارك شوكلت" 70 ٪ كاكاو وألواح "ليليز إكستريم دارك شوكلت" التي تنتجها شركة ليليز.

وكانت شركة هيرشي اشترت شركة ليليز التي تحتوي ألواحها على نسبة منخفضة من السكر في يونيو/حزيران الماضي، واصفة إياها بأنها "إضافة رائعة لمحفظة هيرشي المتنامية من العلامات التجارية للوجبات الخفيفة الأفضل لك".

وتقول الدعوى "يعتمد المستهلكون على (هيرشي) ليكونوا صادقين فيما يتعلق بالمكونات".

وتضيف أن "الناس يهتمون بما في الطعام الذي يدخلونه إلى أجسادهم" بينما الآباء ومقدمو الرعاية "معنيين بما يطعمونه للأطفال في رعايتهم".

ويسعى لازازارو للحصول على تعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار من هيرشي، في الدعوى الجماعية المقترحة.