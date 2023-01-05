تويتر: إيلون ماسك يفقد ثروة أكثر من أي شخص في التاريخ

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فقد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا 200 مليار دولار من ثروته. وذكرت وكالة بلومبرغ أن ذلك يجعل ماسك أول شخص يخسر 200 مليار دولار من الثروة على الإطلاق.

يذكر أن الجزء الأكبر من ثروة ماسك، والتي كانت قد بلغت 340 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من عام2021، مرتبط بشركة تسلا ، التي هبط سهمها بنسبة 65 في المئة في عام 2022.

لم يعد الأغنى

ولم يعد ماسك أغنى شخص في العالم بعد الانخفاض الحاد في قيمة أسهمه في شركة تسلا للسيارات الكهربائية.

ووفقا لكل من فوربس وبلومبرغ، فقد حل برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة السلع الفاخرة موي هنسي لوي فيتون، مكان ماسك في صدارة الأغنى في العالم.

ويشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، كما أنه أكبر مساهم فيها بحصة تبلغ حوالي 14 في المئة.

ووفقا لمجلة فوربس، تبلغ قيمة ثروة ماسك الآن حوالي 178 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة برنارد أرنو 188 مليار دولار.

تويتر

وأكمل عملية استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يزعم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن قرار شراء موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يهدف إلى "مساعدة الإنسانية"، حيث حدد الملياردير أهدافه للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي.