نتفليكس: منصة البث العملاقة تبحث عن مضيفي طيران بأجر يصل إلى 385 ألف دولار

أنابيلا ليانغ

مراسلة شؤون الأعمال

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

أعلنت شركة نتفليكس عن عزمها توظيف مضيف أو مضيفة طيران للعمل على إحدى طائراتها الخاصة، على أن يصل الراتب إلى 385 ألف دولار سنوياً.

وتقول شركة البث العملاقة إنها تبحث عن مرشحين يتمتعون "بالقدرة على الحكم المستقل، وحسن التقدير، ومهارات خدمة العملاء المتميزة".

كما يجب أن يكونوا قادرين على "العمل مع القليل من التوجيه والكثير من التحفيز الذاتي".

في العام الماضي، ألغت نتفليكس مئات الوظائف بعد انخفاض أعداد المشتركين.

وقالت نتفليكس في إعلان عن الوظائف على موقعها الإلكتروني "النطاق العام (لراتب) هذه الوظيفة هو عادة بين 60 و385 ألف دولار. يعتمد هذا النطاق على إجمالي البدل المادي (مقابل الراتب الأساسي فقط)، وهو ما يتماشى مع فلسفتنا الخاصة بالبدلات المادية".

وقالت الشركة أيضاً إنها تحدد راتب الموظف من خلال النظر في "عوامل تحديد البدل المادي" مثل الخلفية والخبرة والمهارة. وأضافت "قسم الطيران في نتفليكس يوفر نقلاً جوياً استثنائياً وآمناً وموثوقاً".

سيكون مقر الوظيفة في مدينة سان خوسيه في كاليفورنيا، ولكنها تتطلب السفر خارج الولايات المتحدة.

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ولفت الإعلان إلى أن الفريق "يساعد نتفليكس في الوصول إلى العالم بشكل أكثر كفاءة وفعالية حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في خلق البهجة حول العالم".

ستشمل واجبات المضيفين على "طائرة سوبر متوسطة الحجم" فحص معدات الطوارئ في قمرة القيادة والمقصورة والصالون قبل الإقلاع.

كما يجب أن يكونوا قادرين على رفع أشياء ثقيلة مثل 13.6 كيلوغراماً في عملية التحميل والتخزين في الطائرة.

يبلغ متوسط الراتب للمضيفين في الولايات المتحدة ما يزيد قليلا عن 62 ألف دولار في السنة، وفقا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل.

ورداً على اتصال بي بي سي، قال متحدث باسم نتفليكس إن الشركة "لن تعلق" على تفاصيل كيفية حساب راتب هذه الوظيفة.

ومن المقرر أن تعلن الشركة الخميس عن أرباحها للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

وقالت نتفليكس العام الماضي إنها أضافت 2.4 مليون أسرة إلى قاعدة مشتركيها في الأشهر الثلاثة السابقة لنهاية سبتمبر/أيلول، مما يعكس التراجع في أعداد المشتركين.

وفي وقت سابق من العام الماضي، كشفت الشركة عن أول انخفاض لها المشتركين منذ أكثر من عقد، بعد رفع الأسعار في الأسواق الرئيسية.

وساعدت بعض المسلسلات الناجحة، بما في ذلك "ستراينجر ثينغز" ووثائقي "وحش: قصة جيفري دامر" في جذب المشاهدين مرة أخرى إلى الخدمة.

وكانت نتفليكس قد ألغت مئات الوظائف العام الماضي حيث كانت تكافح مع تباطؤ النمو وزيادة المنافسة.