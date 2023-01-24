تويتر: دعوى قضائية ضد الشركة لتأخرها في دفع إيجار مقرها الرئيسي في لندن

أندريه رودن-بول

بي بي سي نيوز

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مقر شركة تويتر في قلب العاصمة البريطانية لندن

رفعت شركة كراون إستيت، المسؤولة عن إدارة العقارات التابعة للتاج الملكي في بريطانيا، دعوى قضائية ضد شركة تويتر تطالبها فيها بسداد الإيجار المتأخر لمقر شركة التواصل الاجتماعي في لندن.

ورفعت الشركة البريطانية التي تشرف على مجموعة من العقارات المملوكة لملك بريطانيا، الدعوى ضد تويتر أمام المحكمة العليا في لندن الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وعلمت بي بي سي أن تخلف تويتر المزعوم عن سداد القيمة الإيجارية يتعلق بمقر الشركة الرئيسي وسط العاصمة لندن.

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ولم يصلنا رد من الشركة العملاقة للتواصل الاجتماعي تويتر على طلب التعليق على هذه الأخبار.

يأتي ذلك بعد أن دفع إيلون ماسك، ثاني أغنى رجل في العالم، 44 مليار دولار مقابل الاستحواذ على الشركة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قبل أن يعلن لاحقا الاستغناء عن نصف العمالة في الشركة تقريبا بإلغاء حوالي 7000 وظيفة.

واتخذت الشركة البريطانية المسؤولة عن إدارة العقارات الملكية هذه الخطوة بعد مطالبة تويتر بسداد القيمة الإيجارية للمبنى الإداري الكائن في شارع أير.

وتُعد هذه الشركة البريطانية واحدة من أكبر الشركات التجارية المستقلة في المملكة المتحدة التي تدر أرباحا لوزارة الخزانة البريطانية بغرض الإنفاق العام.

كما تُخصص نسبة تبلغ 15 في المئة من الفائض السنوي من أرباح هذه العقارات للعائلة الملكية، فيما يُعرف باسم المنحة السيادية لدعم الواجبات الرسمية.

وتمتلك هذه الشركة 10 مليون متر مربع من العقارات في العاصمة لندن إضافة إلى ساحل البحر حول إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية وغير ذلك من العقارات.