الويسكي الاسكتلندي يغزو الهند وعدد زبائنه هناك يتجاوز فرنسا

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أظهرت الأرقام الصادرة حديثاً، أن الهند حلّت مكان فرنسا، كأكثر الدول شراء للويسكي الاسكتلندي (سكوتش ويسكي) من حيث الكمية.

وصدر منتجو الويسكي 219 مليون زجاجة إلى الهند، مع تسجيل زيادة قدرها 60 في المئة عام 2021، وفق ما أعلنه اتحاد منتجي الويسكي الاسكتلندي.

ولا تزال الولايات المتحدة الاميريكية أكبر الدول شراء للويسكي الاسكتلندي من حيث قيمة المشتريات مع بلوغ قيمة الصارات إلى الولايات المتحدة 1.27 مليون دولار عام 2022. وحلّت الهند في المركز الخامس على هذه القائمة.

ولطالما كانت الويسكي رمزاً للمكانة في الهند. ورغم ذلكتبلغ حصة الهند 2 في المئة فقط، في أسواق الويسكي العالمية الكبرى.

وكان الويسكي الخليط ( ( Blended الأقل ثمناً، الخيار المفضل لدى ملايين المستهلكين في الهند. لكن الطلب زاد على الويسكي الثمين الأحادي المنتج والتقطير ( ( single malt بسبب التحولات الثقافية التي شهدتها الهند وبيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وبينما زادت حصة الهند من مشتريات الويسكي الاسكتلندي على مستوى العالم زاد حجم وارداتها بنسبة 200 خلال العقد الماضي ويرى المصدرون أن هناك مجالاً واسعاً لنمو هذه التجارة.

وتفرض الهند رسوم استيراد بنسبة 150 في المئة على كل زجاجة ويسكي سكتلندي، ويعود ذلك غالباً إلى الضغط الذي تمارسه شركات تقطير الويسكي المحلية، الأمر الذي يدفع بالأسعار إلى الارتفاع، ويحد من هوامش الربح لدى المنتجين.

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ويأمل إتحاد منتجي الويسكي أن يساهم اتفاق التجارة الذي طال انتظاره بين الهند وبريطانيا، في تسهيل هذه التجارة.

وتخلف الجانبان عن موعد إبرام الاتفاق النهائي والذي كان مقرراً في تشرين الأول/أكتوبر، لكنهما استأنفا بعد ذلك عدة جلسات محادثات.

والويسكي هو من بين المنتجات التي يمكن أن تزيد مبيعاتها إذا تم إبرام الاتفاق وخفضت الرسوم.

وصدر بيان عن اتجاد منتجي الويسكي الاسكتلندي جاء فيه أنه وفقا لتحليل داخلي، قد يؤدي الاتفاق إلى "نمو صادرات الويسكي بقيمة مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة".

وكانت فرنسا هي الدولة الثانية على قائمة الاتحاد على مستوى حجم وقيمة الشراء.

وقال الاتحاد إنه إلى جانب الهند، لاحظ منتجو الويسكي الاسكتلندي نمو حجم المبيعات إلى تايوان وسنغافورة والصين بأكثر من 10 في المئة مع استمرار مرحلة التعافي من أزمة فيروس كوفيد".

وضمنت هذه الأرقام أيضاً، تفوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الاتحاد الأوروبي كأكبر سوق قارية لهذا المنتج في عام 2022 .