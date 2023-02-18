أمازون تطلب من موظفيها العمل من المكاتب 3 أيام في الأسبوع

ناتالي شيرمان

نيويورك - بي بي سي

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أعرب الرئيس التنفيذي لأمازون عن تفائله حيال نتائج تقليل أيام العمل من االمنزل

أصدرت شركة أمازون تعليمات لموظفيها بالعودة إلى العمل من المكاتب لثلاثة أيام في الأسبوع، مما ينهي العمل بسياسة ترك القرار فيما يتعلق بالعمل عن بعد إلى رؤساء الفرق.

وأبلغ آندي جاسي، الرئيس التنفيذي للشركة، الموظفين بهذا التغيير، مؤكدا أن العمل بالسياسة الجديدة سوف يبدأ من الأول من مايو/ أيار المقبل.

بذلك تنضم أمازون إلى شركتي ديزني وستاربكس بعد تبني قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالعمل عن بعد هذا العام.

وقال جاسي إن هذا التغيير سوف يعزز الاتصال، والتطور المهني، وثقافة الشركة.

وأضاف: "التعاون والابتكار يكون أسهل وأكثر فاعلية عندما نتعامل وجها لوجه"، وهو ما جاء في مذكرة أرسلت إلى موظفي الشركة.

وبدأ العمل عن بعد أثناء إجراءات الإغلاق التي كانت مطبقة وقت انتشار فيروس كورونا في 2020. ولا يزال هذا النوع من العمل - الذي يسمى أيضا العمل من المنزل - أكثر انتشارا من فترة ما قبل الوباء، لكن نتائج مسوح أُجريت في هذا الشأن ترجح أن هذا الاتجاه في العمل يتراجع ببطء.

وتراجع حجم العمل من المنزل من 35 في المئة في يناير/كانون ثاني 2022 إلى 27 في المئة في الشهر الماضي، وفقا لمسح إلكتروني شهري لترتيبات واتجاهات العمل يجريه الخبير الاقتصادي في كلية ستانفورد لإدارة الأعمال نيكولاس بلوم آخرون منذ مايو/ أيار 2020.

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كما تضمنت سياسة شركة ديزني، التي أعلنتها في يناير/ كانون الثاني الماضي، عودة الموظفين إلى العمل من المكاتب لأربعة أيام في الأسبوع على الأٌقل بداية من مارس/ آذار المقبل.

كما فرضت شركة ستاربكس عودة الموظفين إلى العمل من المكاتب لثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا في حين أعلنت شركة أكتيفيجن المطورة لألعاب الفيديو خططا مماثلة هذا الأسبوع.

وأشار عدد من رجال الأعمال البارزين، من بينهم إيلون ماسك الذي أنهى سياسة العمل من المنزل في شركتي تيسلا وتويتر، إلى أنهم لا يفضلون ممارسة العمل عن بعد.

لكن أغلب طواقم العمل تقاوم التغييرات التي تستهدف عودتهم إلى العمل من مكاتب الشركات، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى تراجع أرباب العمل عن قرار إلغاء العمل من المنزل.

وقال إريك آدامز، عمدة نيويورك، إن المدينة تعتزم تخفيف متطلبات العمل من مكاتب الشركات، إذ تواجه صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة.

وقال الرئيس التنفيذي لأمازون إن المسؤولين التنفيذيين في الشركة قضوا ما يكفي من الوقت في ملاحظة عيوب ومميزات الطرق المختلفة للعمل.