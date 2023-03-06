شوكولا توبليرون السويسرية تزيل صورة القمة الشهيرة عن غلافها

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قواعد تتعلق بقانون يعرف باسم "الطابع السويسري" تقتضي عدم استخدام بعض المنتجات لرموز وطنية إذا لم تكن هذه المنتجات تُصنّع بشكل كامل داخل البلاد.

تتأهب علامة توبليرون التجارية للشوكولاتة السويسرية لإزالة صورة قمة جبل ماترهورن الشهيرة من على غلافها.

وتأتي تلك الخطوة مع انتقال إنتاج بعض مكونات الشوكولاتة الشهيرة من سويسرا إلى سلوفاكيا.

وفي ظل ذلك سيخضع لوح الشوكولاتة الهرميّ الشكل، والذي يعكس صورة قمم جبال الألب، لعملية تغيير علامات. وسيشمل هذا التغيير إضافة توقيع مؤسس شركة موندليز الأمريكية التي تمتلك علامة توبليرون التجارية.

وقالت موندليز إن صورة جبل ماترهورن، الذي يبلغ ارتفاعه 4,47 متراً، ستتغير إلى قمة أخرى أكثر شمولاً وعمومية.

وتطبَّق بحزم منذ عام 2017 قواعد نصّ عليها قانون يُعرف باسم الطابع السويسري. ويتعلق برموز وطنية لم يعد مسموحاً باستخدامها للترويج لمنتجات لا تصنّع بشكل كامل في سويسرا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في عام 1970، ظهرت صورة قمة ماترهورن الجبلية الشهيرة لأول مرة على غلاف شوكولاتة توبليرون.

وفي بيان لبي بي سي، قالت مجموعة موندليز إنها كانت بصدد نقل جزء من إنتاجها إلى خارج سويسرا، وذلك "استجابة لزيادة يشهدها الطلب العالمي، فضلاً عن تعزيز علامة توبليرون التجارية مستقبلاً".

وقالت موندليز إن الغلاف الجديد للشوكولاتة سيشمل "طباعة جديدة لحروف توبليرون، وشعاراً مستلهَم من أرشيف العلامة التجارية، إضافة إلى توقيع مؤسس الشركة".

وتُصنّع شوكولاتة توبليرون الهرمية الشكل من اللبن السويسري مضافاً إليه عسل النحل ونوغا اللوز.

وقد طُرحت شوكولا توبليرون لأول مرة في الأسواق في العاصمة السويسرية بِرن سنة 1908. وفي عام 1970، ظهرت صورة قمة ماترهورن الجبلية الشهيرة لأول مرة على غلاف شوكولاتة توبليرون.

وقالت موندليز إن العاصمة السويسرية كانت "جزءاً مهماً من تاريخنا وسوف تبقى كذلك في المستقبل".

وفي عام 2016، أثارت توبليرون جدلاً عبر تغييرها تصميم لوح الشوكولا بمباعدة المسافة بين القمم الهرمية في محاولة لخفض التكلفة.