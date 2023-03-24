العملات المشفرة: القبض في الجبل الأسود على دو كوون "المسؤول" عن الانهيار الهائل الشهير

أنابيل ليانغ وغي دلوني ونديم شاد

في سنغافورة وبلغراد ولندن

قبل ساعة واحدة

أعلنت شرطة كوريا الجنوبية أنه تم في جمهورية الجبل الأسود اعتقال مواطنها دو كوون، رئيس إحدى شركات العملات المشفرة الشهيرة، الهارب.

ويُتهم دو بالمسؤولية عن انهيار عملتي تيرا يو إس دي ولونا المشفرتين البالغ قيمتهما 40 مليار دولار.

ويتهم المدعون العامون في الولايات المتحدة دو بالاحتيال.

وفي وقت سابق من هذا العام، اتهم سلطات مراقبة العملات المشفرة في الولايات المتحدة دو وشركته، تيرافورم لابز، بـ "تدبير عملية احتيال استثماري بمليارات الدولارات للأصول بالعملة المشفرة".

ولم تردّ الشركة على الفور على طلب بي بي سي التعليق.

وكانت سلطات كوريا الجنوبية قد أصدرت مذكرة لتوقيف دو في سبتمبر/أيلول الماضي، لأنها تعتقد أن "تيرافورم لابز" قد انتهكت قواعد سوق رأس المال.

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وظنت السلطات في سيول أنه كان في صربيا، وأرسلوا مسؤولين إلى بلغراد للتفاوض، لأن البلدين ليس لديهما معاهدة لتسليم المجرمين.

ونفى دو في السابق أنه كان مختبئاً، لكنه لم يكشف عن مكانه.

وكان وزير الداخلية في الجبل الأسود، فيليب أدزيتش، أول من نشر نبأ اعتقاله، حيث قال على تويتر إن "أحد أهم المطلوبين الهاربين في العالم" احتُجز في مطار بودغوريتشا.

وأضاف أدزيتش أن المشتبه به كان يسافر تحت اسم مستعار بوثائق مزورة. وقال إن السلطات كانت تنتظر تأكيداً رسمياً لهوية الرجل لتنفيذ اعتقاله.

وأكدت شرطة كوريا الجنوبية، الجمعة، أن المشتبه به في الجبل الأسود هو فعلاً دو، بعد أن تطابقت بصمات أصابعه مع السجلات الرسمية.

ووجه المدعون الأمريكيون اتهامات منفصلة لدو بالاحتيال.

ويواجه الرجل تهماً بالاحتيال الاستثماري والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في السلع والتآمر، وفقاً للائحة الاتهام التي نُشرت في محكمة مانهاتن الجزئية، في الولايات المتحدة، يوم الخميس. ولم يردّ محامي دو على الفور على طلبات بي بي سي التعليق.

وليس لدى الجبل الأسود أي معاهدات لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال سلطات التنظيم المالي الأمريكية إن دو و"تيرافورم لابز" ،ومقرها سنغافورة، "امتنعوا عن تزويد الجمهور بمعلومات كاملة وعادلة وصادقة كما هو مطلوب عن مجموعة من السندات للأصول المشفرة، وعلى الأخص في ما يتعلق بـلونا وتيرا يو أس دي".

كما زعموا مراراً وتكراراً أن قيمة العملات الرقمية ستزيد وضللوا المستثمرين بشأن استقرار شركة تيرا يو أس دي.

ومع ذلك، انخفضت قيمة عملتي تيرا يو أس دي ولونا المرتبطة بها إلى ما يقرب من الصفر في مايو/أيار الماضي.

وأدى ذلك إلى عمليات بيع كبيرة في العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين وإيثيريوم وتيثر. ونتيجة لذلك، انتشر مصطلح "كريبتوكراش" أو "انهيار العملات المشفرة" على الإنترنت.

وقال دو في ذلك الوقت "أشعر بالحزن بسبب الألم الذي أحدثه اختراعي لكم جميعاً".