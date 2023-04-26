فرست ريبابليك: الشكوك تحيط بمستقبل البنك الأمريكي مع فرار المستثمرين

قبل 58 دقيقة

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واصل المستثمرون التخلص من أسهم فيرست ريبابليك وسط مخاوف من أن يكون البنك الأمريكي هو التالي في سلسلة انهيارات المصارف الأمريكية.

وأدت عمليات البيع إلى انخفاض الأسهم بأكثر من 20 في المئة في التعاملات الصباحية يوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد أن هبط السعر إلى أدنى مستوى قياسي في اليوم السابق، حيث انخفض بنسبة 50 في المئة تقريبًا، بعد أن قالت المؤسسة إنها خسرت 100 مليار دولار من الودائع في مارس/آذار.

وتعرض فرست ريبابليك للضغط منذ أن أثارت سلسلة من إخفاقات البنوك في الولايات المتحدة الشهر الماضي مخاوف من حدوث أزمة أوسع نطاقاً.

وتأسس البنك في سان فرانسيسكو عام 1985، وهو معروف بامتلاكه لأعمال إقراض رهن عقاري كبيرة ومجموعة كبيرة من العملاء الأثرياء، الذين ادخر الكثير منهم أموالاً مع البنك أكثر مما ستضمنه الحكومة.

وكان يُنظر إليه على أنه عرضة لسحب المودعين أموالهم خشية انهياره، وتعرض للضغط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يضطر إلى دفع المزيد للاحتفاظ بالودائع، بينما يكسب أقل من قروض المنازل التي يتم تقديمها عندما كانت أسعار الفائدة أقل.

وفي الشهر الماضي، تلقى تدفقات بقيمة 30 مليار دولار من بعض أكبر البنوك الأمريكية، وهي خطة إنقاذ تهدف إلى تعزيز الثقة في البنك، وهو الأمر الذي بدا وكأنه هدأ من المخاوف.

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لكن حجم عمليات السحب التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع كان أسوأ مما توقعه المستثمرون.

وأنهت أسهم البنك، التي كانت قيمتها أكثر من 120 دولارًا في بداية العام، تداولها يوم الثلاثاء عند 8 دولارات تقريبًا.

ويوم الأربعاء، تأرجح السهم بشكل حاد وتوقف التداول مرارًا وسط التقلبات.

وقال البنك - الذي كان في المرتبة 14 في أمريكا بنهاية عام 2022 - إنه يبحث خياراته.

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن البنك يحاول إقناع البنوك التي دعمته من قبل بشراء المزيد من أصوله للمساعدة في دعم الأعمال التجارية. ويقولون أيضًا إن الجهات المنظمة والرقابية في حالة تأهب لكنهم غير مستعدين للتدخل بعد.

وقال البنك يوم الاثنين: "لا يمكن التيقن مما إذا كان البنك سيكون قادرا على اتخاذ إجراءات لتعزيز أعمالنا في إطار زمني مقبول للسوق أو المنظمين لدينا".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك يقين بشأن مستقبل البنك إذا لم نكن قادرين على القيام بذلك".

وظهرت المشكلات في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الماضي عندما انهار بنك وادي السيليكون، وهو البنك السادس عشر في البلاد، في أكبر فشل لبنك أمريكي منذ عام 2008.

وتبع ذلك بعد يومين انهار سيغنيتشر بانك في نيويورك.

وتدخلت السلطات لضمان الودائع التي تتجاوز الحدود المعتادة في محاولة لتجنب المزيد من عمليات السحب على الودائع المصرفية.

لكن هذه الخطوة التي قدرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، لم تحل دون انتشار المخاوف.

وفي أوروبا، توسط المسؤولون السويسريون أيضًا في إنقاذ العملاق المصرفي المتعثر كريدي سويس، الذي شهد سحب 61.2 مليار فرنك سويسري (69 مليار دولار ؛ 55.2 مليار جنيه إسترليني) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، برفع أسعار الفائدة بشكل حاد في محاولتها للحد من التضخم.