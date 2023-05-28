سقف الدين الأمريكي: الديمقراطيون والجمهوريون يتوصلون إلى اتفاق مبدئي- بايدن

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الرئيس بايدن وصف الاتفاقية بأنها حل وسط مفيد للبلاد

أعلن الرئيس جو بايدن والجمهوريون عن اتفاقهم من حيث المبدأ على رفع سقف الديون الأمريكية وتجنب التخلف عن السداد.

ووصف الرئيس جو بايدن الاتفاقية بأنها "حل وسط "، بينما قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إنها "جديرة بالشعب الأمريكي".

ولا يزال الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أسابيع من المفاوضات المريرة بحاجة إلى موافقة الكونغرس المنقسم.

وحذرت وزارة الخزانة من نفاد أموال الولايات المتحدة في 5 يونيو/حزيران بدون اتفاق.

ويتعين على الولايات المتحدة أن تقترض الأموال لتمويل الحكومة لأنها تنفق أكثر من عائداتها الضريبية.

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ويسعى الجمهوريون إلى خفض الانفاق في مجالات مثل التعليم والبرامج الاجتماعية الأخرى مقابل زيادة سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار (25 تريليون جنيه إسترليني).

ولم يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل الصفقة المبدئية، لكن محطة CBS ، شريك BBC في الولايات المتحدة، أفادت بأن الإنفاق الحكومي غير الدفاعي سيظل ثابتًا لمدة عامين ثم يرتفع بنسبة 1 ٪ في عام 2025.

ولم يتضح بالضبط كيف ستؤثر الميزانية الجديدة على برنامج حكومي يقدم المساعدة في شراء المواد الغذائية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو الذين لا دخل لهم على الإطلاق.

ووصف الرئيس بايدن في بيان الاتفاقية بأنها حل وسط كان مفيدًا للبلاد "لأنه يمنع ما كان يمكن أن يكون تعثرًا كارثيًا وكان سيؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".

من جانبه ، أشار مكارثي إلى "التخفيضات التاريخية في الإنفاق ، والإصلاحات اللاحقة التي ستخرج الناس من براثن الفقر إلى قوة العمل".

وقال "لا توجد ضرائب جديدة ولا برامج حكومية جديدة".

وأضاف مكارثي أنه يعتزم الانتهاء من كتابة مشروع القانون يوم الأحد، قبل التصويت في الكونغرس يوم الأربعاء.

وفي حال تخلف الولايات المتحدة عن السداد فإن هذا من شأنه أن يقلب الاقتصاد الأمريكي ويعطل الأسواق العالمية.

وفي الولايات المتحدة، سيكون التأثير الفوري لذلك أن أموال الحكومة التي تمول برامج الرعاية الاجتماعية وبرامج الدعم الأخرى تستنفد بسرعة، على سبيل المثال.

وعلى المدى البعيد، ستدفع الأزمة الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وسيكون للركود في الولايات المتحدة، إذا حدث، آثار كبيرة على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم ، والتي تعتبر الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا رئيسيًا لها، حيث لن تكون قادرة على البيع لاقتصاد لا يشتري بنفس القدر.