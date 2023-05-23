واتساب: التطبيق سيسمح بتعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة

انابيل ليانغ

مراسلة التجارة والأعمال

قبل 58 دقيقة

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أعلن تطبيق واتساب أنه سيسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل، في خطوة ستجعله يتطابق مع ميزة يقدمها منافسون مثل تليغرام وسيغنال.

وتقول الشركة إنه يمكن تعديل الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها.

وتعد خدمة المراسلة الفورية جزءا من عملاق التكنولوجيا الأمريكي ميتا الذي يمتلك أيضا فيسبوك وإنستغرام.

وستُتاح الميزة في الأسابيع المقبلة لمستخدمي واتساب البالغ عددهم 2 مليار مستخدم. وتعتبر الهند أكبر سوق للتطبيق، مع 487 مليون مستخدم.

وقالت خدمة المراسلة في منشور مدونة يوم الإثنين "من تصحيح خطأ إملائي بسيط وصولاً إلى إضافة سياق إضافي إلى رسالة، نحن متحمسون لنوفر لكم المزيد من التحكم في محادثاتكم".

وأضافت: "كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على رسالة مرسلة واختيار "تحرير" من القائمة لمدة تصل إلى خمس عشرة دقيقة بعد ذلك".

وستوضع علامة "معدلة" على الرسائل التي تم تحريرها، حتى يدرك المتلقون أنه تم تغيير المحتوى.

ومع ذلك، لن يتم عرض كيف عُدّلت الرسالة بمرور الوقت.

وجاء إعلان واتساب بعدما قدمت خدمات المراسلة تليغرام وسيغنال الميزة نفسها.

صدر الصورة، WhatsApp التعليق على الصورة، خطوات تحرير رسالة كما تمت مشاركتها بواسطة واتساب

من جهتها، قدمت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك وظيفة التحرير منذ نحو عقد من الزمان.

في ذلك الوقت تقريباً، كشف فيسبوك أن أكثر من نصف مستخدميه يدخلون إلى الموقع بواسطة الهواتف المحمولة والتي تكون أكثر عرضة لأخطاء الكتابة.

وعلى فيسبوك، توضع علامة "معدلة" على التحديثات التي يتم تعديلها. ويتوفر أيضاً سجل للتعديلات يمكن للمستخدمين رؤيته.

وفي العام الماضي، قالت منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بإيلون ماسك تويتر إنها تمنح مشتركيها الذين يدفعون القدرة على تعديل تغريداتهم.

ويمكن تعديل التغريدات مرات عدة في غضون 30 دقيقة بعد النشر.

وقال تويتر في منشور مدونة في ذلك الوقت "سيصبح التغريد أكثر ودية وأقل إرهاقا".