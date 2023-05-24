الذكاء الاصطناعي: هل تستطيع الصين أن تتفوق على الولايات المتحدة في ماراثون الذكاء الاصطناعي؟

ديريك كاي & أنابيل ليانغ

بي بي سي نيوز

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

برز الذكاء الاصطناعي كمصدر قلق كبير إلى درجة أنه كان بالفعل على جدول الأعمال المزدحم لقمة الدول السبع الكبرى في نهاية الأسبوع.

وتتزامن المخاوف بشأن التأثير الضار للذكاء الاصطناعي مع محاولات الولايات المتحدة تقييد وصول الصين إلى هذه التكنولوجيا المهمة.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الولايات المتحدة متقدمة في سباق الذكاء الاصطناعي. وهناك بالفعل احتمال أنه يمكن للقيود الحالية على صادرات أشباه الموصلات إلى الصين أن تعرقل التقدم التكنولوجي لبكين.

لكن الصين يمكن أن تلحق بالركب، وفقاً للمحللين، حيث تستغرق حلول الذكاء الاصطناعي سنوات حتى يتم إتقانها. ويمكن القول إن شركات الإنترنت الصينية "أكثر تقدماً من شركات الإنترنت الأمريكية، بالاعتماد على كيفية قياس التقدم"، كما تقول كندرا شايفر، رئيسة أبحاث سياسة التكنولوجيا في شركة تريفيروم تشاينا لبي بي سي.

ومع ذلك، تقول إن "قدرة الصين على تصنيع المعدات والمكونات المتطورة تقدّر بكونها متأخرة بعشرة إلى 15 سنة عن قادة العالم".

عامل وادي السيليكون

أكبر ميزة للولايات المتحدة هي وادي السيليكون الذي يمكن القول إنه أكبر نقطة ساخنة لريادة الأعمال في العالم. إنها مسقط رأس عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وأبل وإنتل التي ساعدت في تشكيل الحياة العصرية.

وقد ساعدت ثقافته البحثية الفريدة المبتكرين في البلاد، كما تقول باسكال فونغ، مديرة مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا.

وغالباً ما يقضي الباحثون سنوات في العمل على تحسين التكنولوجيا من دون وضع منتج ما في الاعتبار، بحسب فونغ.

صدر الصورة، Getty Images

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

على سبيل المثال، عملت أوبن إيه آي Open AI كشركة غير ربحية لسنوات أثناء بحثها في نموذج التعلم الآلي ترانسفورمرز، والذي أدى في النهاية إلى تشغيل تشات جي بي تي.

وقالت "هذه البيئة لم تكن موجودة في معظم الشركات الصينية. هم لن يبنوا أنظمة تعلم عميق أو نماذج لغوية كبيرة إلا بعد أن يروا الشعبية. هذا تحد أساسي للذكاء الاصطناعي الصيني".

كما كان المستثمرون الأمريكيون داعمين للدفع البحثي للبلاد. وفي عام 2019، قالت مايكروسوفت إنها ستضع مليار دولار في أوبن إيه آي.

"الذكاء الاصطناعي هو واحد من أكثر التقنيات التحويلية في عصرنا ولديه القدرة على المساعدة في حل العديد من التحديات الأكثر إلحاحاً في عالمنا"، قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا.

ميزة الصين

وفي الوقت نفسه، تستفيد الصين من قاعدة مستهلكين أكبر. إنها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وهي موطن لحوالي 1.4 مليار شخص.

ولديها قطاع إنترنت مزدهر، كما تقول إديث يونغ، الشريكة في شركة الاستثمار رايس كابيتال.

ويستخدم الجميع تقريبا في البلاد التطبيق الفائق وي تشات، على سبيل المثال. يتم استخدامه لكل شيء تقريباً من إرسال الرسائل النصية إلى حجز مواعيد الطبيب وتقديم الضرائب.

ونتيجة لذلك، هناك ثروة من المعلومات التي يمكن استخدامها لتحسين المنتجات. "سيكون نموذج الذكاء الاصطناعي جيداً فقط مثل البيانات المتاحة له للتعلم منها"، كما تقول يونغ.

وتضيف "سواء كان ذلك جيداً أو سيئاً، فإن الصين لديها قواعد أقل بكثير حول الخصوصية، والكثير من البيانات [مقارنة بالولايات المتحدة]. هناك التعرف على الوجه عبر كاميرات المراقبة في كل مكان، على سبيل المثال. تخيل مدى فائدة ذلك للصور التي أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي".

في حين أن مجتمع التكنولوجيا في الصين قد يبدو متخلفاً عن الولايات المتحدة، فإن مطوريه لديهم ميزة، وفقاً لما ذكره لي كاي فو الذي يقدم الحجة في كتابه القوى العظمى للذكاء الاصطناعي: الصين ووادي السيليكون والنظام العالمي الجديد.

"إنهم يعيشون في عالم حيث السرعة ضرورية، والنسخ ممارسة مقبولة، ولن يتوقف المنافسون عند أي شيء للفوز بسوق جديدة"، كتب لي، وهو شخصية بارزة في قطاع الإنترنت في بكين والرئيس السابق لشركة غوغل تشاينا.

"هذه البيئة الوعرة والمتعثرة تتناقض بشدة مع وادي السيليكون، حيث يتم وصم النسخ ويسمح للعديد من الشركات بالاعتماد عبى فكرة أصلية واحدة أو استراحة محظوظة".

إن عصر التقليد في الصين له مشاكله، بما في ذلك القضايا الخطيرة المتعلقة بالملكية الفكرية. كتب لي أنه أدى إلى جيل من رواد الأعمال الأقوياء والماهرين المستعدين للمنافسة.

منذ ثمانينيات القرن العشرين، قامت الصين بتوسيع اقتصادها الذي كان يعتمد بشكل أساسي على التصنيع، إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا، كما تقول فونغ.

وتضيف: "في العقد الماضي، شهدنا المزيد من الابتكار من شركات الإنترنت الصينية التي يحركها المستهلك والتصاميم الصينية الراقية".

هل تستطيع الصين اللحاق بالركب؟

في حين أن شركات التكنولوجيا الصينية تتمتع بالتأكيد بمزايا فريدة، إلا أن التأثير الكامل لاستبداد بكين لا يزال غير واضح.

هناك أسئلة، على سبيل المثال، حول ما إذا كانت الرقابة ستؤثر على تطوير روبوتات الدردشة الصينية الذكاء الاصطناعي. هل سيكونون قادرين على الإجابة على الأسئلة الحساسة حول الرئيس شي جين بينغ؟

صدر الصورة، Getty Images

وتضيف فونغ "لا أعتقد أن أي شخص في الصين سيطرح أسئلة مثيرة للجدل حول بايدو أو إرني في المقام الأول. إنهم يعلمون أنها تخضع للرقابة". "الموضوعات الحساسة هي جزء صغير جدا من استخدام [روبوتات المحادثة]. إنهم يحصلون فقط على المزيد من اهتمام وسائل الإعلام".

ويعد القلق الأكبر هو أن محاولات الولايات المتحدة لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا المتخصصة يمكن أن تحبط صناعة الذكاء الاصطناعي الأخيرة.

رقائق الكمبيوتر عالية الأداء، أو أشباه الموصلات، هي الآن مصدر الكثير من التوتر بين واشنطن وبكين. يتم استخدامها في المنتجات اليومية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، ويمكن أن يكون لها تطبيقات عسكرية. كما أنها ضرورية للأجهزة المطلوبة للتعلم الذكاء الاصطناعي.

وتقول فونغ إن الشركات الأمريكية مثل نفيديا لديها حالياً زمام المبادرة في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي و"عدد قليل من الشركات [الصينية] يمكنها التنافس ضد تشاب جي بي تي" نظراً لقيود التصدير.

في حين أن هذا سيؤثر على صناعات التكنولوجيا الفائقة في الصين مثل أحدث الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لن يؤثر على إنتاج التكنولوجيا الاستهلاكية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وذلك لأن "ضوابط التصدير مصممة لمنع الصين من تطوير الذكاء الاصطناعي متقدمة لأغراض عسكرية"، كما تقول شايفر.

وللتغلب على ذلك، تحتاج الصين إلى وادي السيليكون الخاص بها، وهي ثقافة بحثية تجذب المواهب من خلفيات متنوعة، كما تقول فونغ.

"حتى الآن اعتمدت على كل من المواهب المحلية وتلك القادمة من الخارج مع تراث صيني. هناك حد للتفكير الثقافي المتجانس".

وتحاول بكين سد الفجوة من خلال "صندوقها الكبير" الذي يقدم حوافز هائلة لشركات الرقائق.

لكنها شددت أيضا قبضتها على القطاع. في مارس/آذار، أصبح تشاو ويغو أحدث قطب تكنولوجيا تتهمه السلطات بالفساد.

ويمكن أن يؤدي تركيز بكين على صناعات معينة إلى حوافز مالية وتخفيف الروتين، ولكنه قد يعني أيضا مزيدا من التدقيق والمزيد من الخوف وعدم اليقين.

وتقول شايفر: "إن اعتقال تشاو هو رسالة للشركات الأخرى المملوكة للدولة: لا تعبث بأموال الدولة، خاصة في مجال الرقائق. الآن حان الوقت للمضي قدما في العمل".