سقف الدين الأمريكي: ما هو؟ وما ضرورته؟

ناتالي شيرمان

محررة الاقتصاد - نيويورك

قبل 47 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

قبل أيام من بدء نفاد أموال الحكومة الأمريكية والتخلف عن سداد ديونها ، وافق الكونغرس على صفقة لرفع حد الاقتراض في البلاد.

وتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي إلى الاتفاق بعد أسابيع من مفاوضات الميزانية عالية المخاطر لمنع الفوضى المالية العالمية.

وينتظر الاتفاق الآن توقيع بايدن عليه ليصبح قانونًا.

كيف وصلنا إلى هنا وما هي مدلولات ذلك؟

ما هو سقف الدين؟

يُعرف أيضًا باسم حد الدين، وهو قانون يحد من المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها لدفع فواتيرها.

وهذا يشمل دفع تكاليف الموظفين الفيدراليين والجيش والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، بالإضافة إلى الفائدة على الديون الوطنية والضرائب المستردة.

في كثير من الأحيان، يصوت الكونغرس الأمريكي على رفع أو تعليق السقف حتى يتمكن من اقتراض المزيد.

يبلغ الحد الأقصى حاليًا حوالي 31.4 تريليون دولار (25.2 تريليون جنيه إسترليني). وقد تم تجاوز هذا الحد في يناير/كانون الثاني، لكن وزارة الخزانة استخدمت "إجراءات استثنائية" لتزويد الحكومة بمزيد من الأموال بينما كانت تفكر في ما يجب القيام به.

تاريخيًا، كان من الإجراءات الشكلية للكونغرس رفع الحد الأقصى حسب الحاجة، ولكن في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الأحزاب أكثر استقطابًا، لا يبدو أنهم يتفقون على الشروط.

وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أنه بدون مزيد من الاقتراض، لن يكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من المال للوفاء بجميع التزاماتها المالية بحلول 5 يونيو/حزيران.

مم تتشكل الصفقة؟

في الشهر الماضي ، طرح الجمهوريون صفقة للإبقاء على الإنفاق للوكالات الرئيسية عند مستويات 2022 خلال العام المالي المقبل، والحد من النمو إلى 1٪ سنويًا خلال العقد المقبل.

وكان الاقتراح سيلغي الأولويات الرئيسية لإدارة بايدن، مثل الإعفاء من قروض الطلاب والحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية. لقد أرادوا أيضًا المزيد من متطلبات العمل لأولئك الذين يتلقون الرعاية الصحية والرعاية الغذائية.

ولم يحصلوا على كل ما يريدونه، لكن الديمقراطيين لم يحصلوا على ما أرادوا أيضًا.

تتطلب الصفقة تجميد الميزانيات غير الدفاعية لعام 2024 ، تليها زيادة بنسبة 1٪ في العام التالي وعدم تحديد سقف للميزانية بعد عام 2025.

ماذا يحدث الآن؟

أقر مجلس النواب مشروع القانون المكون من 99 صفحة يوم الأربعاء ، ووافق مجلس الشيوخ على القانون اليوم.

وقد أعرب أعضاء من كلا الحزبين السياسيين عن قلقهم من الاتفاقية.

على اليمين، يعتقد بعض الجمهوريين أن الأمر لا يكفي للحد من الإنفاق.

وعلى الجانب الآخر، فإن بعض الديمقراطيين غير راضين عن متطلبات العمل الإضافي لبعض متلقي الإعانات.

ويذهب مشروع القانون الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا.

ماذا يحدث إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها؟

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لم يحدث هذا من قبل، لذا فهو ليس واضحًا تمامًا ، لكنه قد يتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة.

لن تكون الحكومة قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين والعسكريين، بينما ستتوقف شيكات الضمان الاجتماعي، المدفوعات التي يعتمد عليها ملايين المتقاعدين في الولايات المتحدة. وستكون الشركات والمؤسسات الخيرية التي تعتمد على الأموال الحكومية في خطر.

وإذا توقفت الحكومة عن سداد مدفوعات الفائدة على ديونها، سيؤدي ذلك أيضًا إلى تعثر الدولة.

وقد دخلت الولايات المتحدة لفترة وجيزة في التخلف عن السداد في عام 1979، والذي ألقت وزارة الخزانة باللوم فيه على مشكلة معالجة شيكات عرضية ، لكن التخلف عن السداد المتعمد سيسبب صدمة للنظام المالي، حيث يتم تداول أكثر من 500 مليار دولار من الديون الأمريكية كل يوم.

وتتوقع مؤسسة Moody's Analytics أنه في حالة المواجهة المطولة، ستنخفض أسعار الأسهم بمقدار الخمس تقريبًا وسوف ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4٪ ، مما يؤدي إلى فقدان أكثر من سبعة ملايين وظيفة.

وعلى المدى الطويل، إذا بدأ المستثمرون في رؤية الديون الأمريكية على أنها محفوفة بالمخاطر، فسوف يفرضون رسومًا أكبر على الولايات المتحدة لاقتراض الأموال. وبما أن الاقتراض الحكومي يساعد في تحديد أسعار الفائدة على نطاق أوسع، فإن التأثير سينتقل إلى بقية الاقتصاد ، مما يجعل اقتراض المال لشراء منزل أو سيارة أكثر تكلفة للجميع.

هناك نقاشات حول ما إذا كان بإمكان الحكومة إعطاء الأولوية لمدفوعات الفائدة لتجنب التخلف عن سداد الديون. لكن احترام الالتزامات تجاه مالكي الديون الأمريكية ، والتي تشمل الشركات المالية وصناديق التقاعد والمستثمرين الأجانب، بينما لا يدفع للمتقاعدين وغيرهم، يُنظر إليه على أنه من الصعب ترويجه سياسياً.

لماذا حد الدين مثير للانقسام؟

يسلط الجدل حول حدود الديون الضوء على أحد الاختلافات الأيديولوجية الأساسية بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة.

ينظر الجمهوريون إلى الإنفاق الحكومي بتشكك. بالنسبة لهم، يعتبر ارتفاع الدين القومي دليلاً على خروج الحكومة عن السيطرة.

وبينما سياسة حافة الهاوية بالحد من الديون هي استراتيجية جديدة نسبيًا للحزب، يعتقد العديد من الجمهوريين أنها ضرورية لأن المسار الحالي للأمة سيؤدي في النهاية إلى الخراب الاقتصادي والاجتماعي.

أما الديمقراطيون، بشكل عام، ينظرون إلى سلطة الحكومة الوطنية على أنها قوة من أجل الخير، وسيلة لتحسين حياة الأمريكيين وتصحيح الأخطاء التاريخية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هل يتوصل بايدن إلى اتفاقية مع الجمهوريين ؟

إنهم يرون رفع حد الدين عند الضرورة تدبيرا ضروريا للحفاظ على عمل الحكومة.

أما الدين الوطني، من وجهة نظرهم، فهو مجرد وسيلة لتمويل البرامج التشريعية التي تمت مناقشتها والموافقة عليها بالفعل.