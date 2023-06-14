كيف تتعامل دول العالم مع ثقافة "البقشيش"؟

مايك ماكيكران

بي بي سي

14 يونيو/ حزيران 2023، 13:42 GMT

صدر الصورة، Getty Images

اشتعل الجدل الدائر حول ثقافة البقشيش ( الإكرامية) في الولايات المتحدة من جديد مع الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن الموظفين في متجر أبل في الولايات المتحدة يسألون عن الإكرامية ولقد أثار الأمر جدلا حادا حول ثقافة البقشيش في أمريكا الشمالية، والتي يعتقد الناس أنها تخرج عن نطاق السيطرة.

انتشرت هذه الممارسة المثيرة للانقسام في جميع أنحاء العالم، وأثارت جدلا مؤخرا في إسبانيا، ولكن ليس في كل مكان يحتضن الثقافة بهذه القوة والحيوية كما يفعل الأمريكيون.

ففي فرنسا، تعني عبارة "يشمل الخدمة" أن البقشيش مضمّن بالفعل في الفاتورة. في أماكن أخرى، لا سيما في شرق آسيا، يعد الافتقار إلى أي تقليد بقشيش مصدر فخر.

لتسليط الضوء على معضلة البقشيش القديمة، إليك أماكن لها سماتها المميزة الخاصة بها، كل منها تم اختياره بسبب ما يقوله عن ثقافة البقشيش، وكيف تعكس مواقفهم المتقلبة جوانب أوسع من المجتمع.

اليابان

تقول الحكمة المتعارف عليها إن اليابان هي نوع من "النعيم المتقشف".إنها أيضا مكان ليس البقشيش فيه أمرا شائعا، إنه يعتبر محرجا وغير ملائم. ونظرا لأن اليابانيين لديهم ثقافة الخدمة الخالية من البقشيش، فمن الضروري حقا توضيحها للزائر الأجنبي.

وقال جيمس موندي من شركة "إنسايد جابان تورز" ومقرها بريطانيا "حتى لو قيل للمسافرين أن اليابان لا تقدّم بقشيشا، فإن بعض الناس ما زالوا حريصين على إظهار تقديرهم للمال، لكن الأمر لا يعمل بهذه الطريقة.. من الشائع أن يترك الناس نقودا مقابل انتظار الموظفين في المطاعم، ثم يتم ملاحقتهم على الطريق وإرجاع أموالهم. لا يستطيع الكثيرون فهم أن الناس يقومون بعملهم بكل فخر".

إن النفور الياباني من البقشيش أمر ملموس. "شوكونين كيشيتسو"، التي تترجم تقريبا إلى "الحرفية"، تتدفق عبر العديد من جوانب الحياة اليابانية وهي فلسفة أتقنتها العديد من المجالات المعنية بالسياح، من مطاعم الفنادق إلى بائعي عربات الطعام إلى طهاة السوشي. تتعلق الخدمة بالضروريات الأساسية للقيام بعمل ما بكل فخر، ويظهر التقدير بشكل أكثر شيوعا من خلال الإطراءات (ويفضل أن يكون ذلك باللغة اليابانية) أو بالانحناء.

لكن هناك استثناء واحدا ينطبق: في "ريوكانز"، بيوت الضيافة اليابانية التقليدية المكسوة بحصير التاتامي، يمكن للمسافرين ترك المال لـ "ناكاي سان" (الخادم الذي يعد طعامك والحصيرة)، ولكن فقط عندما يتم ذلك بشكل صحيح. لا تعطي بقشيشا شخصيا، بدلا من ذلك، قم بوضع الإكرامية في مظروف مزين خصيصا.

مصر

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من القواعد الاجتماعية الراسخة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا مفهوم البقشيش والصدقات الخيرية. يمكن طلبها مباشرة من قبل سائق سيارة أجرة أو مرشد سياحي، أو الهمس في سوق في الشارع، ولكن في النهاية يعني نفس الشيء: يتم طلب بقشيش متواضع أو هدية، بغض النظر عن الخدمة المقدّمة.

يمكن تفسيره بشكل خاطئ على أنه استجداء. لكن إعطاء الصدقات للفقراء هو أحد المبادئ الخمسة للإسلام.

في مصر، يعتبر هذا البقشيش شائعا لعمال المطاعم وسائقي سيارات الأجرة والمرشدين السياحيين وموظفي الفنادق. يكشف نظرة أعمق على بقشيش أيضا أنها جزء من نظام الدفع الآجل غير المحدد التعريف، حيث يمكن للمرشدين السياحيين وبواب الفندق من القاهرة إلى أسوان تقديم معاملة تفضيلية، وضمان خدمة من الدرجة الأولى ومنح مزايا إذا تم إخطارهم مسبقا. الدولار مرحب به، وكذلك الجنيه المصري، ويكفي 1 إلى 2 دولار لإطلاق ابتسامة ترحيبية.

في هذه الظروف، ليس من غير المألوف أن يظهر مفتاح باب المعبد المغلق في وادي الملوك بأعجوبة، أو أن يفتح مرحاض المتحف خارج الأوقات الرسمية فجأة للزوار مرة أخرى. ولن يجد المسافرون هذا في العديد من الكتيبات السياحية.

الصين

حتى في أكثر المدن الصينية حداثة، مثل بكين وشنغهاي، هناك نوع من الخرافات والتقاليد. كان البقشيش هنا محظورا في يوم من الأيام.

في الواقع، أحد مبادئ الصين هو أن جميع الناس متساوون ولا أحد منهم خادما للآخر، والإيحاء بالتفوق على شخص آخر كان من المحرمات منذ فترة طويلة. وبينما أصبحت الصين على نحو متزايد بلد الفنادق الكبرى والمطاعم، فإن البقشيش، لا سيما في المدن والبلدات الأقل زيارة، لا يزال موجودا في مكان ما بين سوء السلوك والرشوة.

لكن نمو السياحة الصينية، فضلا عن استيعاب العديد من العادات الغربية، يؤدي إلى تغيير تدريجي، وفقا لماغي تيان، المديرة العامة لشركة "إنتربد ترافل" التي تتخذ من أستراليا مقرا لها.

وأوضحت قائلة "في حين أن البقشيش في الصين كان يعتبر تاريخيا أمرا وقحا، إلا أن الزمن يتغير.. لا يزال الصينيون غير معتادين على دفع البقشيش، ولكن البقشيش أصبح مقبولا الآن، لا سيما في المدن الكبرى حيث يوجد العديد من المقيمين والزائرين الأجانب. إذا كنت في زيارة، فإن البقشيش للحمالين والمرشدين السياحيين والسقاة مقابل مبلغ صغير، موضع ترحيب. على الرغم من التاريخ، سيكون السكان المحليون ممتنين".

الولايات المتحدة

قلة من الدول تتعامل مع ثقافة البقشيش بجدية مثل الولايات المتحدة. إنها متأصلة في النفس الوطنية بقدر ما هي لعبة "سوبر بويل"، وفي بعض الأحيان، قد يكون من الصعب على مسافر أجنبي قياس هذه الروح أو تفسيرها.

أصبح من المعتاد الآن إضافة 20-25٪ إلى الفاتورة، ويمثل التضخم المفاجئ تحديا لكل من السكان المحليين والزوار على حد سواء. في الواقع، في هذه الأيام، زاد المبلغ المعطى والمتوقع بشكل كبير وزاد صعود خيارات البقشيش الرقمي من التعقيد.

إذا كان موظفو الخدمة يتقاضون رواتب زهيدة ويعتمدون على دورة يومية من البقشيش، فمن الصحيح أيضا أن المزيد من تجار التجزئة، من محطات الوقود إلى ستاربكس، يضيفون الآن رسوم خدمة اختيارية. الجوهر هو إلى حد كبير أي شيء - مع الخدمة أم لا - يمكن أن يكلّف أكثر. هناك العديد من الطرق لفعل ذلك بشكل خاطئ، ومع ذلك هناك طريقة واحدة فقط للقيام بذلك بشكل صحيح.

قال بيتر أندرسون، العضو المنتدب في خدمة كونسيرج السفر نايتسبريدج سيركل "لدى الولايات المتحدة ثقافة تحوّل لا مثيل لها في أي مكان آخر.. في نيويورك مؤخرا، اشتريت زجاجة مياه من أحد المتاجر، وعند الدفع طُلب مني بقشيشا. لكنني التقطت المياه بنفسي، وأخذتها إلى المنضدة ودفعت، ومع ذلك كان من المتوقع أن أغادر بنسبة 20٪. في كثير من الأماكن، تكون هذه مجرد طريقة لدفع أجور أقل للموظفين ونقل تكلفة أكبر إلى العميل".

في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة حركة لا رجوع فيها وتحولا نحو طرق تعويض أكثر إنصافا للموظفين، كان التقدّم بطيئا. في الوقت الحالي، عليك أن تدرك أنه في حين أن البقشيش أمر طوعي قانونيا في الولايات المتحدة، إلا أن الأجور بالساعة لموظفي الانتظار وغيرهم من العاملين في مجال السياحة في الخطوط الأمامية غالبا ما تكون أقل من الحد الأدنى. ومن المفيد دائما أن تكون لطيفا، خاصة عند السفر كسفير لوطنك.

الدنمارك

تعرف عموما بأنها أحد أسعد دول العالم لمجتمعها القائم على المساواة، وكرم المجتمع المحلي والكرم تجاه الآخرين، فقد يكون من المفاجئ معرفة أن الدنماركيين هم إلى حد كبير أمة غير متقلبة.

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بشكل رئيسي، الأسباب ذات شقين: يستفيد المواطنون من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونظام رعاية أفضل مما هو عليه في معظم البلدان الأخرى حول العالم، مما يعني أن موظفي الخدمة وسائقي سيارات الأجرة والعاملين في الخطوط الأمامية لا يعتمدون على الإكراميات بنفس الطريقة، وعادة ما يتم تضمين الخدمة في الفاتورة في المطاعم والفنادق.