الذكاء الاصطناعي: هل يمكن أن يختار لك زجاجة نبيذ؟

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، SIPPD

لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتذوق أو يشم، على الأقل حتى الآن، ولكنه الآن يساعد الناس بشكل متزايد على شراء زجاجة نبيذ مناسبة.

يقول بليك هيرشي إن مصدر الإلهام لتطبيق Sippd الخاص بتوصيات النبيذ الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي جاء من زوجته.

في عطلة نهاية الأسبوع ، كانت بعيدة مع الأصدقاء ، ولأنه خبير النبيذ في العائلة، استمرت في مراسلته من المطاعم لطلب اقتراحاته.

ويقول هيرشي إن الموقف جعله يدرك أنه يجب أن تكون هناك طريقة أسهل للناس لاختيار زجاجة سيستمتعون بها، إما في مطعم أو سوبر ماركت أو متجر نبيذ.

"على الرغم من كل أوجه التقدم في التكنولوجيا، فإن عملية التنقل بين قوائم النبيذ الطويلة المليئة بمصطلحات النبيذ الغامضة حتى تستسلم وتطلب من الموظفين المنتظرين المساعدة بينما هم لا يعرفون ما تفضله، بدت قديمة بالنسبة لي ،" كما يقول هيرشي.

وهكذا ولدت فكرة Sippd في الولايات المتحدة ، مع إطلاق التطبيق في عام 2021. وبينما تستخدم تطبيقات توصية النبيذ الأخرى الآن بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي ، مثل شركة Vivino الرائدة في السوق ، فإن الاختلاف مع Sippd هو أنه كان قائمًا على التكنولوجيا منذ البداية.

يبدأ المستخدمون الجدد بإكمال اختبار النبيذ عبر الإنترنت الذي يحلل تفضيلات النبيذ الخاصة بهم، مثل اللون والجسم والحموضة والنكهة والحلاوة والسعر.

ثم يقوم برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بالتطبيق بـ "المهمة الصعبة" ، ويولد الآلاف من توصيات النبيذ الشخصية التي يطلق عليها "مطابقة الذوق". تم تصنيفها من حيث النسبة المئوية ، حيث ما يحصل على درجة 100 ٪ هو المطابق المثالي للمتطلبات.

صدر الصورة، SIPD التعليق على الصورة، أطلق بليك هيرشي تطبييقه عام 2021

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يمكنك بعد ذلك البدء في مسح قوائم أو ملصقات النبيذ باستخدام كاميرا هاتفك المحمول، وسوف يمنحك Sippd درجات مطابقة ذوقك لكل زجاجة.

يواصل Sippd بعد ذلك معرفة الوقت الذي يخبر فيه المستخدم التطبيق عن مشترياته من النبيذ. الهدف هو أن تصبح التوصيات الفردية للتطبيق أكثر دقة من أي وقت مضى.

يقول: " يجد شاربو الخمر المبتدؤون عادةً أنفسهم في متاهة مع عدد الخيارات المتاحة لهم عند شراء النبيذ ، وغالبًا ما لا يكون لديهم أدنى فكرة عن النقطة التي يبدأون فيها التعرف على تفضيلاتهم تجاه نكهات وخصائص وأنماط معينة".

"لذلك طور فريقنا الاختبار التمهيدي لتزويد شاربي المشروبات الكحولية المبتدئين بطريقة بسيطة ودودة لدخول عالم النبيذ الواسع".

ويتوفر Sippd في ماريلاند فقط في الولايات المتحدة حاليًا، ويضم الآن 100000مستخدم ، والتطبيق مجاني للاستخدام. وتجني الشركة أموالها من خلال دعوة الأشخاص لشراء النبيذ الموصى به مباشرة عبر التطبيق ويتم إيصال الطلب للمشتري.

وفي النرويج، أطلق رجل الأعمال التكنولوجي نيكولاس بنز الإصدار الأول من تطبيقه FinpåVin للتوصية بالنبيذ الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في عام 2020.

ويصف بنز الذكاء الاصطناعي بأنه "شيء حي ، يتنفس" يتعلم من تفضيلات المستخدمين، ويصقل توصياته بشكل مستمر.

وبينما يعمل التطبيق حاليًا ضمن أصناف النبيذ المعروض للبيع في متاجر الكحول المملوكة للدولة في النرويج فقط، فإن بنز يبحث في إمكانية التوسع في الخارج.

ويقول إنه يهدف الآن أيضًا إلى تدريب الذكاء الاصطناعي "لخلق شخصيات فريدة مطابقة لأصناف النبيذ بناءً على خصائصها" ، بحيث تكون الخمور قادرة على "التحدث". أو على الأقل أن يتظاهر الذكاء الاصطناعي بأنه نبيذ يتحدث.

"أقوم أيضًا بتطوير شبكة اجتماعية حيث يحتل النبيذ مركز الصدارة، وبمساعدة الذكاء الاصطناعي،يشارك كل نبيذ محتوى الوسائط الاجتماعية مثل الصور والتحديثات النصية. ويمكن للمستخدمين حتى الدردشة مع النبيذ لمعرفة المزيد عنه".

ولكن ما رأي خبراء النبيذ المحترفين في مثل هذه التطبيقات؟ الآراء متباينة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شراء زجاجة نبيذة ليس مهمة سهلة

"بشكل عام أعتقد أنها يمكن أن تكون جيدة حقًا ، إذا تم استخدامها بشكل صحيح" ، كما يقول جون داونز ، وهو خبير في صناعة النبيذ حائز على أعلى مؤهل في الصناعة.

ويضيف "تتواصل هذه التطبيقات مع الأشخاص ، الرجل في الشارع ، بطريقة غالبًا ما تتفوق على العاملين في تجارة النبيذ".

"لديهم إمكانات كبيرة في مساعدة الناس طوال الوقت ، ومساعدتهم على فهم المزيد من النبيذ."

لكن لدى الكاتب المختص بالنبيذ جيمي غود تحفظات، حيث يقول إن تطبيقات النبيذ "غالبًا ما تعد بالكثير ، ولكنها تفشل في تقديم ما تعد به".

ويتساءل "تكمن المشكلة في محاولة مطابقة النبيذ مع المستهلكين، كيف يمكنك تقسيم النبيذ إلى أجزاء مكونة له، ومن ثم فهم طبيعتها وصفاتها بطريقة مفيدة تمنحك بيانات للعب بها في أحد التطبيقات؟".

"وكيف يمكن للتطبيق التعرف على عشرات الآلاف من أنواع النبيذ المختلفة التي يتم تصنيعها كل عام،مع العديد من الأنواع المختلفة من الخمر؟ إذا كنت تريد العثور على زجاجة أكثر تشويقًا للشرب ، فانتقل إلى متجر أو موقع ويب مستقل جيد حقًا ، والذي سيكون به مجموعة مختارة بعناية من النبيذ ".

وتعمل ساندرا واشثر أستاذة في التكنولوجيا والتنظيم في جامعة أكسفورد، حيث تبحث في الآثار القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي. نظرًا لكونها رائدة عالميًا في دراسة الذكاء الاصطناعي فقد تتخيل أنها ستؤيد تطبيقات النبيذ التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

لكنها تقول إنه يجب على الناس حقًا محاولة العثور على زجاجة جيدة بمفردهم ،دون طلب مساعدة التكنولوجيا. وأضافت "عندما يتعلق الأمر بالروائح والتذوق أو الطعام أو الشراب ،فقد نرغب في الاستمتاع بالتجول والتذوق بأنفسنا ، بدلاً من اتباع التوصيات من أحد التطبيقات.

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صدر الصورة، NICHOLAS BENZ التعليق على الصورة، نيكولاس بينز شغوف بالنبيذ

"قد نتمتع بالسير وراء أعيننا وأنوفنا، لنفاجأ بطبق أو مشروب. وبينما أستطيع أن أرى العديد من الأدوار المثيرة للذكاء الاصطناعي في مجتمعنا ، فمن الأفضل ترك بعض مجالات الخبرة لأنفسنا".