أرباح ميكروسوفت تقفز بنحو 51%

Image caption فاجأت أرباح ميكروسوفت المحللين

ارتفعت أرباح شركة ميكروسوفت بنسبة 51 في المئة في الربع الثالث من السنة بفعل مبيعات برمجيات ويندوز وأوفيس .

وقد وصلت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول 5،4 ملياردولار، وارتفعت العائدات بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 16،2 مليار دولار.

وقالت شركة ميكروسوفت إنها أجلت احتساب بعض أرباحها من بيع برمجيات ويندوز من العام الماضي مما ساهم في رفع الأرباح في الربع الثالث من هذه السنة، حيث بدون ذلك لم تكن لتتجاوز 16 في المئة.

وقد بيعت 240 مليون نسخة من ويندوز 7 خلال عام.وقال بيتر كلاين مدير القسم المالي في ميكروسوفت "كان هذا ربعا قويا بفضل الطلب القوي للمستخدمين على برمجية أوفيس 2010 وويندوز 7 وألعاب إكس بوكس 360".

وقد ارتفعت قيمة أسهم شركة ميكروسوفت بنسبة 2،8 في المئة، وكانت قد انخفضت بنسبة 14 في المئة هذه السنة بسبب قلق المستثمرين من مدى قدرة الشركة على التكيف مع المتطلبات الجديدة للمستخدمين.

وكان مهندس البرمجيات في الشركة راي أوزي قد قدم استقالته بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي محذرا أن على الشركة أن تفكر أبعد من الحواسيب الشخصية.

وجاءت النتائج المالية للشركة أفضل مما توقع المحللون، وقال أحد المحللين ويدعى تون تران "لقد اختتمت شركة ميكروسوفت ربع سنة جيدا، ، فأداء برمجية ويندوز ما زال جيدا وكذلك برمجية أوفيس".

وبينما تقبلت ميكروسوفت حقيقة أنها لن تعود إلى معدل نمو التسعينيات من القرن الماضي فقد بدأت بالتركيز على التحكم بالتكاليف وهامش الربح، فقد استغنت عن 5800 وظيفة العام الماضي، وكذلك أبلغت موظفيها أن عليهم المساهمة في تكاليف التأمين الصحي.