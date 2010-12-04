النفط يبلغ أعلى سعر له منذ الأزمة المالية قبل سنتين

Image caption ارتفع سعر برميل النفط مع ازدياد الطلب

سجلت أسعار النفط في أوروبا والولايات المتحدة ارتفاعا إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت في أوروبا إلى 91.58 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر "وست تكساس إنترميدييت" في الولايات المتحدة 89.35 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لهما منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2008.

ورغم الدلائل على تعافي السوق إلا أن الأسعار تظل أقل بنحو 40% من أعلى مستوى بلغته قبل الأزمة المالية.

ومن العوامل التي تدفع الأسعار إلى أعلى ارتفاع الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي والطقس البارد الذي يسود أوروبا حاليا بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في شرقي الولايات المتحدة أيضا، وفق تنبؤات المصلحة الأمريكية للأرصاد الجوية.

ضعف الدولار

ولم يتأثر السعر المرتفع للنفط سوى لفترة قصيرة وذلك خلال جلسة التعاملات الأولى بعد صدور بيانات للوظائف الأمريكية عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت نتائج أقل من المتوقع.

غير أن البيانات وتصريحات بن بيرنانكي رئيس البنك المركزي الأمريكي المعروف باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أثارت توقعات بضخ البنك سيولة جديدة في السوق بغرض شراء ديون الحكومة.

ومن المرجح أن تؤدي أي خطوة في هذا الاتجاه إلى تخفيض قيمة الدولار من جديد مما سيرفع سعر النفط بالدولار.

وقد رفع العديد من البنوك من توقعاتهم لسعر النفط خلال العامين المقبلين، ويقول جولدمان سكس الآن إن سعر النفط سيرتفع إلى 100 دولار في عام 2011.

كما أن السعر الحالي للنفط أعلى بكثير من السعر الذي بلغه قبل عام 2007.

ومر النفط خلال 2007 ـ 2008 ـ ومعه معظم السلع الأخرى ـ بفترة مضاربة رفعت سعر خام برنت في تموز/يوليو عام 2008 إلى 147.5 دولارا للبرميل، أعلى سعر يبلغه .

غير أن ارتفاع سعر النفط هذه المرة لم يحاكيه ارتفاع سوى في عدد بسيط من السلع الأخرى وبالذات الحبوب والقطن.