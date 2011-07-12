منصب رئيسي للصين في صندوق النقد الدولي لاول مرة

مصدر الصورة xinhua Image caption نائب مدير صندوق الدولي الجديد

حصلت الصين الثلاثاء على اول منصب اداري كبير لها في صندوق النقد الدولي في خطوة تهدف للاعتراف بنفوذ بكين المتنامي في الاقتصاد العالمي.

وعينت كريستين لاغارد المدير العام الجديد لصندوق النقد الدولي الخبير الصيني زو مين (58 عاما) في منصب جديد هو نائب المدير العام.

وكان زو نائبا لمحافظ البنك المركزي الصيني سابقا ومستشارا خاص للصندوق.

وقالت لاغارد ايضا ان ديفيد ليبتون (57 عاما) مستشار البيت الابيض سيخلف جون ليبسكي في منصب النائب الاول للمدير العام للصندوق.

ويأتي تعيين ليبتون استمرارا لتقليد يقوم على تولي امريكي ثاني اكبر منصب في الصندوق في حين يتولى المنصب الاول اوروبي.

وسعت الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة بقوة لانهاء هذا التقليد القائم منذ فترة طويلة وتقول بكين ان اختيار كبار المسؤولين ينبغي ان يستند الى مؤهلاتهم وليس جنسياتهم.

ومن المنتظر ان يبدأ زو اداء واجباته يوم 26 يوليو/تموز وينضم الى الياباني ناويوكي شينوهارا والمصرية نعمت شفيق التي تحمل ايضا الجنسيتين البريطانية والامريكية ويشغلان حاليا منصب نائب المدير العام.

وفي حين ان لاغارد وليبتون سيظلان المحركين الرئيسيين لسياسات الصندوق، يتولى نواب المدير العام المشاورات مع الدول الاعضاء وعادة ما يرأسون اجتماعات مجلس الصندوق.