ارتفاع اسعار الذهب بسبب المخاوف بشأن الديون

Image caption يرتفع سعر الذهب في اوقات الاضطراب الاقتصادي

ارتفع سعر الذهب ليتجاوز 1600 دولار للاونصة للمرة الاولى مع تصاعد مخاوف المستثمرين بسبب ازمة الديون في الولايات المتحدة واوروبا.

ووصل سعر اونصة الذهب في لندن الى 1604 دولار في تعاملات اول ايام الاسبوع قبل ان ينهي الاثنين على سعر 1602 دولار.

ويواصل سعر المعدن الثمين الارتفاع مع انخفاض سعر الدولار الامريكي واليورو.

ويعتبر الذهب ملاذا استثماريا امنا وغالبا ما ترتفع اسعاره في اوقات الاضطراب الاقتصادي.

وقال مايكل هيوسن من مجموعة المعاملات التجارية سي ام سي ماركتس: "وصل الذهب الى رقم قياسي جديد عند 1600 دولار مع فقدان المستثمرين الثقة في قدرة السياسيين على التعامل مع مشاكل الديون".

واضاف: "هتاك احتمال بان يواصل الارتفاع".

وياتي ارتفاع سعر الذهب قبل اجتماع زعماء دول منطقة اليورو الخميس في بروكسيل لمحاولة احتواء ازمة الديون.

ويخشى المستثمرون من ان اليونان ستتخلف عن سداد ديونها وان دولا مثل ايطاليا واسبانيا ستدخل ايضا في نطاق الازمة.

في الوقت نفسه، يسعى السياسيون في الولايات المتحدة الى الاتفاق على خطة لخفض الانفاق لتفادي التعثر عن سداد الدين قبل موعد 2 اغسطس/اب.