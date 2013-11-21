للمرة الأولى منذ 1990، الكويتية تحط في مطار عراقي

Image caption سحبت الكويتية الدعاوى التي اقامتها ضد العراقية لقاء تعويض

هبطت في ساعة متأخرة من يوم أمس الاربعاء في مطار مدينة النجف طائرة نقل تابعة للخطوط الجوية الكويتية، وذلك للمرة الاولى منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية كونا عن مدير مطار النجف قوله إن الطائرة كانت تقل 100 مسافرا معظمهم من الزائرين الشيعة.

وقالت الوكالة الكويتية إن الخطوط الجوية الكويتية تنوي تسيير رحلتين الى النجف اسبوعيا.

وكانت العلاقات بين العراق والكويت قد تحسنت بشكل ملحوظ العام الماضي بعد اتفاق الطرفين على تسوية الديون المتبقية منذ اوائل التسعينات.

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد استأنفت رحلاتها الى الكويت في فبراير / شباط الماضي.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية قد سحبت الدعاوى القضائية التي كانت قد اقامتها ضد الخطوط الجوية العراقية في ديسمبر / كانون الاول الماضي لقاء تعويض قدره 500 مليون دولار.