مصدر الصورة AFP Image caption أبوظبي المتحدة هي الشركة المالكة لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم

تعتزم مجموعة "أبوظبي الاتحاد للتنمية والاستثمار"، المالكة لنادي مانشستر سيتي الانجليزي، الاستثمار في خطة أعلن عنها المجلس المحلي لمدينة مانشستر لبناء وحدات سكنية جديدة.

وكان المجلس المحلي للمدينة أعلن عن خططه لبناء 830 وحدة سكنية جديدة على الأقل في منطقة "انكوتس" في مانشستر و"نيو إزلنغتون" القريبة.

وتتطلب هذه الخطة توفير مليار دولار في السنوات العشر المقبلة، وقد تحتاج إلى المزيد من المستثمرين لبناء تلك المنازل.

وتمثل هذه المرحلة الأولى من مبادرة "مانشستر لايف"، وستؤجر المنازل فور الانتهاء من بنائها للمستأجرين.

ومن شأن هذه الخطة أن تساعد المدينة في تحقيق هدفها لبناء مئات الآلاف من المنازل بحلول عام 2027، وفقا لمجلس مدينة مانشستر.

وقال السير ريتشارد ليز رئيس مجلس المدينة إن "خطة تطوير الطرف الشرقي لوسط المدينة هي أكبر استثمار سكني تشهده مانشستر منذ جيل".

وأبوظبي المتحدة هي شركة استثمارية مملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان وأسست لتمكينه من شراء نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في عام 2008.

واستثمرت الشركة في أصول رياضية أخرى من بينها نادي نيويورك سيتي لكرة القدم، ونادي ملبورن سيتي لكرة القدم بالإضافة إلى مانشستر سيتي للكرة النسائية.