مصدر الصورة Reuters Image caption تولى دي مارجيري ادارة توتال عام 2007

قتل كريستوف دي مارجيري، رئيس مجلس ادارة شركة توتال النفطية الفرنسية، في حادث تحطم طائرة في احد مطارات موسكو منتصف الليلة الماضية بتوقيت العاصمة الروسية.

وقالت ناطقة باسم مطار فنوكوفو الذي وقع فيه الحادث "تحطمت طائرة الليلة عند اصطدامها بجرافة ثلوج، مما اسفر عن مقتل ملاحيها الثلاثة اضافة الى مسافر واحد. واستطيع ان اؤكد ان المسافر هو مدير توتال دي مارجيري."

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن سائق الجرافة كان سكران، وإن تحقيقا جنائيا بدأ في الحادث.

ويعد مطار فنوكوفوأقدم مطار في موسكو، وثالث أكبر مطار فيها. ويستخدم المطار في رحلات الرئيس الروسين فلاديمير بوتين، والمسؤولين الروس.

وجاء في بيان اصدرته شركة توتال "تؤكد توتال مع الأسف الشديد والحزن العميق أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كريستوف دو مارجيري توفي بعد العاشرة مساء (بتوقيت باريس) يوم 20 أكتوبر في حادث تحطم طائرة خاصة في مطار فنوكوفو بموسكو بعد تصادم بجرافة ثلوج."

وتوتال هي ثاني أكبر شركة فرنسية، وتقدر قيمتها في الأسواق بنحو 102 ملياران يورو.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، مانيول فالس في بيان "إن فرنسا فقدت رجل أعمال غير عادي، حول توتال إلى شركة عالمية عملاقة".

وبعث الرئيس بوتين تعازيه معبرا عن ثنائه لمهارات دي مارجيري في مجال الأعمال والتزامه بـ"قضية تنمية العلاقات الثنائية الفرنسية الروسية".

وكان دي مارجيري صديقا شخصيا للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي عبر عن "صدمته وحزنه" لسماع نبأ وفاته.

يذكر ان دي مارجيري الذي كان يبلغ من العمر 63 عاما قد تولى ادارة توتال - ثالث كبريات الشركات النفطية الاوروبية - في عام 2007.

وكان دي مارجيري مدافعا عنيدا عن روسيا وسياستها في الطاقة، في الوقت الذي اندلع فيه الصراع في أوكرانيا، مسببا توترا بين موسكو والدول الغربية لم يشهده العالم منذ الحرب الباردة.

وكان قد قال في حديث مع وكالة رويترز للأنباء في يوليو/تموز إن على أوروبا ألا تفكر في وقف اعتمادها على الغاز الروسي، وأن تركز - بدلا من ذلك - على جعل توصيله آمنا.

ووقع الحادث عندما كانت طائرة دي مارجيري الخاصة، وهي من طراز داسو فالكون، تهم بالاقلاع من مطار فنوكوفو.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان إن الحادث وقع قبيل منتصف الليل بتوقيت موسكو (العاشرة مساء غرينتش).

وكانت الطائرة متجهة الى باريس بعد ان حضر دي مارجيري اجتماع للحكومة الروسية عن الاستثمار الأجنبي في جوركي بالقرب من موسكو يوم الاثنين.

وذكرت تقارير ان مدى الرؤية في المطار وقع وقوع الحادث كان يبلغ 350 مترا.