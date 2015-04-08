انتاج النفط السعودي يسجل رقما قياسيا

مصدر الصورة Reuters Image caption كان الرقم القياسي السابق - 10,285 مليون برميل يوميا - قد سجل في عام 1980

قال وزير النفط السعودي علي النعيمي إن انتاج بلاده من النفط الخام وصل في شهر آذار / مارس الى 10,3 مليون برميل يوميا وهو رقم قياسي.

وقال النعيمي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السعودية الرسمية إن "معدل الانتاج اليومي وصل الى 10,3 مليون برميل يوميا في آذار."

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 450 الف برميل يوميا على انتاج شهر شباط / فبراير ويأتي في وقت يشتد فيه التنافس بين المنتجين على حصصهم في السوق فيما تواصل الاسعار انخفاضها.

وكان الرقم القياسي السابق - 10,285 مليون برميل يوميا - قد سجل في عام 1980، حسب ادارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقال النعيمي إنه يتوقع أن تواصل السعودية انتاج حوالي 10 ملايين برميل يوميا، وإن الاسعار سترتفع.

والمح الى ان السعودية - أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - مستعدة للمساعدة في تحسين الأسعار، ولكنها بحاجة الى تعاون المنتجين من منظمة أوبك وخارجها.