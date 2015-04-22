مصدر الصورة PA Image caption قال المدير التنفيذي إن السنة القادمة أيضا ستكون صعبة

سجلت متاجر التجزئة البريطانية "تيسكو" خسائر تاريخية بلغت قيمتها 6.4 مليار جنيه استرليني.

وكانت سلسلة متاجر تيسكو قد حققت أرباحا العام الماضي بلغت قيمتها 2.26 مليار جنيه.

ويعود جزء كبير من الخسائر (4.7 مليار) إلى انخفاض في القيمة العقارية لمتاجر الشركة في المملكة المتحدة، والتي أعلنت إدارة السلسلة عن إغلاق 43 منها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال المدير التنفيذي للشركة ديف لويس إن العام المنصرم كان "عاما صعبا".

وأضاف أن الخسارة التي أعلن عنها اليوم تعكس تراجعا في السوق والقدرة التنافسية للشركة.

وعبر عن اعتقاده في أن الوضع في العام القادم سيكون صعبا.

وكان رد فعل المستثمرين إيجابيا، حيث ارتفعت قيمة أسهم "تيسكو" بنسبة 1 في المئة في سوق لندن المالي.

وتراجعت الأرباح من مبيعات المتاجر أيضا بنسبة 60 في المئة، وبلغت 1.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه العام الماضي.

كما تراجع أداء متاجر الشركة في أوروبا بسبب "المنافسة الحادة"، حيث تراجعت المبيعات في إيرلندا بنسبة 6.3 في المئة.

وفي آسيا انخفضت الأرباح إلى 565 مليون جنيه، وهذا يقل بنسبة 15.3 في المئة عن أرباح العام الماضي، نتيجة انخفاض المبيعات في كل من كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا.

وبدأت الشركة التفاوض مع موظفيها لاستبدال نظام التقاعد الحالي بآخر أقل تكلفة، نتيجة للخسائر التي تكبدتها.