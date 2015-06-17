مصدر الصورة BBC World Service Image caption لم تتمكن ايرباص من بيع أكثر من 320 من طائرات A380

حذرت شركة بوينغ الأمريكية للطائرات منافستها الأوروبية ايرباص بعد ذيوع تقارير غير مؤكدة تقول إن ايرباص تسعى للحصول على دعم مالي حكومي من أجل تطوير نموذج جديد من طائرة A380 العملاقة.

فقد قال راي كونر، رئيس فرع الطائرات التجارية في بوينغ، إن السعي للحصول على قروض أو تسهيلات من أجل تطوير طائرة جديدة يعد انتهاكا لاحكام منظمة التجارة العالمية.

ولكن ايرباص قالت إنها لن تعلق على هذه التصريحات لأنها لم تقرر بعد ما اذا كانت ستطور نموذجا جديدا من طائرة A380 أم لا.

يذكر ان عملاقي الطيران منخرطان في دعاوى قضائية منذ عدة سنوات إذ يتهم كل جانب الجانب الآخر بالاستفادة من الدعم الحكومي.

ولكن مبيعات طائرة ايرباص العملاقة كان مخيبا للآمال في الآونة الأخيرة، فيما قالت وكالة رويترز للأنباء وصحيفة صنداي تايمز اللندنية إن الشركة فاتحت الحكومات الأوروبية بغية الحصول على قروض تمكنها من تطوير نموذج جديد منها.

وتقول التقارير إن النموذج الجديد، واسمه A380neo، مزود بمحركات جديدة وعدد أكبر من المقاعد. يذكر أن النموذج الحالي من الطائرة، الذي بلغت كلفة تطويره 15 مليار يورو، بإمكانه حمل 853 مسافرا، ولكنه لا يحمل الا 550 في الخدمة الفعلية.

وبعد مضي 10 سنوات على تدشينها، لم تتمكن ايرباص من بيع الا 320 من هذه الطائرة مما اثار تكهنات بأن ايرباص قد تلغي المشروع بأكمله.

وقال كونر في معرض باريس للطيران المقام حاليا إنه لو صحت التقارير القائلة إن ايرباص طلبت قروضا حكومية بالفعل فإن من شأن ذلك اعادة فتح ملف الخلافات بين الشركتين.

يذكر أن ايرباص تتهم بوينغ بالاستفادة من اعفاءات ضريبية قيمتها مليارات الدولارات في ولاية واشنطن حيث مقرها، ولكن كونر دافع عن هذه الاعفاءات قائلا إنها حوافز متاحة لكل قطاع صناعة الطائرات وليس لبوينغ وحدها.