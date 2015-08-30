ايني الإيطالية: اكتشاف "أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم" في مصر

Image caption تعد شركة ايني الإيطالية إحدى كبريات شركات التنقيب الأجنبية في قارة افريقيا

أعلنت شركة ايني الايطالية اكتشاف أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم على سواحل مصر في البحر المتوسط.

وقالت الشركة في بيان إن حقل الغاز يوجد على عمق 1450 مترا تحت سطح الماء على مساحة 100 كيلو متر مربع.

وأضافت الشركة الإيطالية أن الحقل يحوي احتياطات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وهو ما يعادل نحو 5.5 مليارات برميل من النفط.

ووفقا لبيان الشركة "يصبح كشف حقل شروق الغازي أكبر كشف يتحقق في مصر وفي مياه البحر المتوسط وقد يصبح من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي على مستوى العالم".

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة كلاوديو ديسكالزي إن " الكشف التاريخي سيحول مصير الطاقة في مصر".

وذكرت ايني أن "تنمية الكشف الغازي ستستغرق حوالي 4 سنوات ليسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي لعدة عقود".

وتعد شركة ايني الإيطالية إحدى كبريات شركات التنقيب الأجنبية في قارة افريقيا.

وكانت الشركة وقعت في يونيو / حزيران الماضي عقدا للتنقيب عن مصادر الطاقة مع وزارة البترول المصرية بقيمة ملياري دولار أمريكي.

ويمنح العقد الشركة الحق في التنقيب عن مصادر الطاقة في مناطق سيناء وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل.