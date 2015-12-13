الهند تشتري قطارا فائق السرعة من اليابان

مصدر الصورة AP Image caption تأتي صفقة القطار فائق السرعة في إطار عدد من الاتفاقات التي توصلت إليها اليابان والهند مؤخرا.

وافقت الهند على شراء قطار فائق السرعة من اليابان في محاولة لدعم خدمة القطارات لديها.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن القطار الجديد سوف يوصل بين مدينتي مومباي وأحمد آباد، وأنه سوف يقلل الزمن المستغرق في الرحلة من ثمان ساعات إلى ساعتين فقط.

وتأتي هذه الصفقة في إطار عدد من الاتفاقات التي توصل إليها الجانبين بعد محادثات جرت بينهما في دلهي.

وأعلنت الدولتان، ثاني وثالث أكبر اقتصادات آسيا، أيضا عن لتعاون في مجالات أخرى.

وتشمل اتفاقيات التعاون أعمالا في تكنولوجيا الدفاع، ومذكرات تفاهم حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ومن المتوقع أن يبرم الطرفان اتفاقية تسمح لليابان بتصدير تكنولوجيا محطات طاقة نووية إلى الهند.

ووافقت حكومة مودي الأسبوع الماضي على تخصيص 14.7 مليار دولار لصالح تكلفة بناء خط القطارات فائقة السرعة.

وجاءت تلك الاتفاقيات أثناء زيارة قام بها رئيس وزراء اليابان شينزو آبي للهند بدأت الجمعة الماضية.

وثمة نزاع على أراض بين كلا من اليابان والهند مع الصين، ما يحمل البعض على اعتقاد أن تلك الاتفاقيات تأتي كردة فعل للنفوذ الصيني المتنامي في المنطقة.