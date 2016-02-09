مدير غوغل الأعلى أجرا في الولايات المتحدة

مصدر الصورة Getty Images Image caption تولى بيتشاي منصبه كمدير تنفيذي لغوغل بعد تأسيس الشركة الأم "ألفابيت"

كشف التقرير المالي الدوري لشركة غوغل عن حصول مديرها التنفيذي، ساندار بيتشاي، على مكافأة تزيد على 270 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة 199 مليون دولار، وهو ما يجعله أعلى أجر يتقاضاه مدير تنفيذي في الولايات المتحدة.

وتولى بيتشاي منصبه كمدير تنفيذي لغوغل، عملاقة شركات محركات البحث على الإنترنت، بعد تأسيس الشركة الأم "ألفابيت".

وتقول مجلة فوربس إن مؤسسي غوغل، لاري بيج و سيرغي برين، كونا جمعا ثروة قدرها 34،6 مليار دولار للأول و33،9 مليار دولار للثاني.

وحصل بيتشاي، 43 عاما، على 273328 سهما في شركة ألفابيت في الثالث من فبراير/ شباط، بقيمة 199 مليون دولار، بحسب تقرير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتضاعف هذه الأسهم إجمالي قيمة ما يمتلكه بيتشاي من أسهم ليصل إلى 650 مليون دولار.

وسوف تزداد قيمة الأسهم التي حصل عليها بيتشاي على نحو فصلي حتى عام 2019، وبعبارة أخرى، ستؤول إليه السيطرة الكاملة على الأسهم على نحو تدريجي.

وكان بيتشاي قد انضم لفريق العمل بالشركة عام 2004، وتولى في البداية قيادة إدارة الإنتاج لعدد من البرمجيات الموجهة لخدمة عملاء غوغل من بينها متصفح "غوغل كروم" ونظام تشغيل "كروم" فضلا عن مسؤوليته عن "غوغل درايف".

كما تولى بيتشاي الإشراف على تطوير "جيميل" و "غوغل مابس".

وعمل سابقا في إدارة الهندسة والإنتاج بشركة "أبلايد ماتريالس"، وكمستشار إداري في شركة "ماكينزي آند كومباني".

يأتي ذلك في وقت يجرى فيه تدقيق محكم بشأن ضرائب غوغل، بعد اتفاق أبرمته الشركة مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية لسداد ضرائب تعود إلى عام 2005.

مصدر الصورة BBC CAPITAL Image caption تضاعف هذه الأسهم إجمالي قيمة ما يمتلكه بيتشاي من أسهم ليصل إلى 650 مليون دولار.

وأظهر التقرير المالي لغوغل عن الفترة من 2005 إلى 2014 تسجيل مبيعات في بريطانيا بقيمة 24 مليار جنيه استرليني خلال الفترة، بقيمة أرباح تقديرية بلغت نحو 7.2 مليار جنيه استرليني. وأشار التقرير الأخير في صفحته رقم 83 إلى أن "الإيرادات المسجلة على أساس جغرافي فاستندت إلى عناوين فواتير الشراء الخاصة بالزبائن".

وكانت شركة ألفابيت، الشركة الأم لغوغل، قد تفوقت على شركة أبل الأسبوع الماضي كأكثر شركة على مستوى العالم تحقيقا للأرباح بعد أن سجلت أرباحا قيمتها 4.9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بزيادة عن أرباح نفس الفترة قبل عام والتي سجلت 4.7 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي، سجلت شركة ألفابيت أرباحا بقيمة 16.3 مليار دولار، غير أن الأرقام تظهر أن شركة "أوزر بيتس" التابعة لها سجلت خسائر قيمتها 3.6 مليار دولار خلال الفترة، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية لغوغل مسجلة 23.4 مليار دولار، مع زيادة الإعلانات على الإنترنت.

قائمة بأعلى 10 أجور على مستوى المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة عام 2015:

1- جون هامرغرين، شركة "ماكيسون" للأدوية : 131.2 مليون دولار.

2- رالف لورين، مؤسس بيت أزياء "رالف لورين" : 66.7 مليون دولار.

3- مايكل فاسيتللي، شركة "فورنادو ريالتي" العقارية : 64.4 مليون دولار.

4- ريتشارد كيندر، شركة "كيندر مورغان" للبنية التحتية للطاقة : 60.9 مليون دولار.

5- ديفيد كوت، شركة "هونيويل" : 55.8 مليون دولار.

6- جورج باز، شركة "إكسبرس سكربتس" للخدمات الطبية : 51.5 مليون دولار.

7- جيفري بويند، موقع برايسلايندوت كوم للسفر والسياحة : 50.2 مليون دولار.

8- ستيفين هامسلي، مجموعة "يونايتد هيلث" الأمريكية للتأمين الصحي : 48.8 مليون دولار.

9- كلارينس كازالوت، شركة "ماراثون أويل" : 43.7 مليون دولار.

10- جون مارتن، شركة "جيليد ساينس" للتكنولوجيا الحيوية : 43.2 مليون دولار.

(المصدر: مجلة فوربس، الأرقام تتضمن مكافآت الأسهم التي حصل عليها الفرد في السنة).