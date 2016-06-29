تويوتا تستدعي نصف مليون سيارة في الولايات المتحدة

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قالت شركة تويوتا اليابانية للسيارات إنها ستستدعي 482 الف سيارة في الولايات المتحدة لاصلاح خلل في الوسادات الهوائية المثبتة فيها.

والسيارات المشمولة بالقرار هي بريوس المنتجة بين عامي 2010 و2012، ولكزس CT المنتجة بين عامي 2011 و2012.

يذكر ان تويوتا وغيرها من شركات انتاج السيارات اضطرت في السنوات الاخيرة الى استدعاء ملايين سيارات نتيجة خلل في الوسائد الهوائية المثبتة فيها والتي تنتجها شركة تاكاتا.

وجاء في تصريح اصدرته تويوتا ان السيارات المشمولة بالاستدعاء الاخير بها خلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية قد يتطور بمرور الزمن ويؤدي الى انتفاخها جزئيا مما قد يؤدي "الى زيادة مخاطر الاصابة بجروح."

وقالت الشركة إنها لا تعلم بأي حوادث ادت الى وفيات او اصابات تتعلق بالسبب الذي قررت استدعاء السيارات من اجله.